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Депутаты. Заседание парламента Грузии 24 декабря 2020 год

Трем депутатам парламента Грузии досрочно прекращены полномочия

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (303)
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Sputnik Грузия
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Два депутата сложили свои полномочия в связи с переходом на работу в правительство, а третьему депутату пришлось уступить мандат соратнику по партии

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Ираклию Сесиашвили, Мариам Квривишвили и Саломе Муджири досрочно прекращены депутатские полномочия – решение было принято на пленарном заседании парламента Грузии во вторник.

Сесиашвили и Квривишвили баллотировались на парламентских выборах по избирательным спискам правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". А Муджири прошла в парламент по избирательным спискам оппозиционной партии "Гирчи".

Депутаты. Заседание парламента Грузии 24 декабря 2020 год
© Sputnik / STRINGER
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Сесиашвили и Квривишвили сложили свои мандаты в связи с переходом на другую работу - первый назначен советником премьер-министра Грузии по вопросам обороны и безопасности, а вторая - заместителем министра экономики и устойчивого развития.

В парламенте их места займут Гела Самхараули и Байя Квициани, следующие номера в партийном списке "Грузинской мечты".

Что касается представителя "Гирчи" - Саломе Муджири, она была вынуждена отказаться от своего мандата в пользу Сандро Раквиашвили, поскольку в партии против квотирования по гендерному принципу.

В "Гирчи" считают, что наличие квот для женщин в целом плохая идея для самих же женщин, потому что люди будут думать, что ее избрали депутатом не потому, что она была лучшей, а потому что женщина.

Под этим предлогом "Гирчи" обратилась в Центральную избирательную комиссию с заявлением аннулировать избирательную регистрацию 121 кандидата в депутаты от партии - с 8 по 129 номер.

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Темы:
Парламент Грузии (303)
Теги:
Парламент Грузии, Грузия

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