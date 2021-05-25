Прокуратура Грузии представит видео на суде по делу Мелия

Мелия обвиняется в руководстве групповым насилием и участии в нем во время штурма парламента Грузии 20-21 июня

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд на заседании во вторник ознакомится с видеодоказательствами стороны обвинения по делу Ники Мелия - лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", заявил адвокат Георгий Кондахашвили.

Мелия обвиняется в руководстве групповым насилием и участии в нем во время штурма парламента Грузии 20-21 июня. Материалы следствия против Мелия подкреплены видеозаписями обращения Мелия к митингующим: "Я хочу спросить вас, почему мы должны стоять перед парламентом и почему мы не должны быть в здании парламента?"

"Сторона обвинения начинает представление доказательств. На процессе стратегией стороны обвинения будет скачала обнародовать видеоматериал, затребованный от телеканалов, что даст им возможность растянуть процесс во времени", - сказал Кондахашвили.

Самого Мелия на процессе не будет, он выдворен с заседаний до приговора за споры с судьей.

Тбилисский городской суд две недели назад изменил меру пресечения Мелия, освободив его из предварительного заключения под залог. Залог в 40 тысяч лари (11,7 тыс. долларов) за Мелия был внесен 8 мая. Деньги выделил Европейский фонд для демократии (European Endowment for Democracy), перечислив их на счет Ассоциации молодых юристов.

Между тем, парламент Грузии готовит проект амнистии, которая затронет и дело против лидера "Нацдвижения".

Преступление, которое вменяется Мелия, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

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