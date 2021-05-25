Противники строительства Намахвани ГЭС возвращаются из Тбилиси в ущелье Риони

Участники акции завтра автоколонной направляются к селу Намохвани, чтобы не дать инвестору возможность вести строительные работы

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Организаторы акций протеста противников строительства Намахвани ГЭС в Тбилиси приняли решение завтра вернуться назад в ущелье реки Риони, передает корреспондент Sputnik Грузия с площади Республики.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Противники строительства каскада Намахвани ГЭС проводят акцию протеста 25 мая 2021 года

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 211 дней. В воскресенье протестующие из регионов Грузии прибыли на акцию протеста в Тбилиси. Они выдвинули правительству ряд требований, которые власти должны были выполнить до полудня 24 мая. В противном случае, протестующие обещали парализовать жизнь города. Они уже приступили к реализации своего плана. В понедельник участники акции в течение несколько часов парализовали движение на нескольких улицах в центре столицы.

В свою очередь, власти называют язык ультиматума неприемлемым и призывают протестующих к конструктивному диалогу.

Как сказал один из лидеров протестного движения "Защитники ущелья Риони" Варлам Голетиани, завтра участники акции соберутся на площади в 16:00, после чего автоколонной направляются к селу Намохвани, чтобы не дать компании ENKA возможности вести строительные работы.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Варлам Голетиани. Противники строительства каскада Намахвани ГЭС проводят акцию протеста 25 мая 2021 года

"Мы решили завтра в 16:00 собраться здесь на акции, проявить свою гражданскую сознательность и затем направиться колонной в ущелье. Мы не дадим возможность компании разрушать ландшафт и поступать против воли народа", - сказал Варлам Голетиани.

Что касается сегодняшнего плана действий, то с площади Республики протестующие направятся в сторону здания Филармонии, где перекроют проезжую часть на некоторое время.

Организаторы акций протеста поблагодарили жителей Тбилиси за понимание.

Варлам Голетиани призвал протестующих к единству, несмотря на различные политические или жизненные взгляды, в противном случае движение перестанет быть народным.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. Площадь каждой из плотин меньше любой в Грузии. Для сравнения, площадь Тбилисского водохранилища – 11,6 кв. км, Ингури ГЭС – 13,6, Шаорского водохранилища – 9,1 кв. км.

При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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