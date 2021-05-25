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Офис правящей партии Грузинская мечта на пр Руставели

Мэр Телави ушел с поста главы районной организации "Грузинской мечты"

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (443)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210525/251831409/Mer-Telavi-ushel-s-posta-glavy--rayonnoy-organizatsii-Gruzinskoy-mechty.html

Шота Нареклишвили возглавлял районную организацию правящей партии в Телави с 2018 года и решил уйти с этого поста в связи с предстоящими местными выборами

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Мэр Телави (регион Кахети) Шота Нареклишвили покинул пост председателя районной организации правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", сообщает Первый канал.

По словам Нареклившили, он принял решение об отставке из-за предстоящих выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут в стране осенью текущего года.

Парламент Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Я больше не собираюсь баллотироваться на пост мэра. Поэтому у партии должна быть возможность проводить процесс с учетом интересов своего кандидата. А нового председателя изберут на съезде партии. Однако пока мне не известно, когда состоится съезд", - заявил Нареклишвили.

Обязанности председателя районной партийной организации временно возьмет на себя первый заместитель губернатора Кахети Платон Калмахелидзе.

"Нареклишвили покинул пост председателя на основании личного заявления. Я буду исполнять обязанности председателя до тех пор, пока организация не выберет нового на съезде", - заявил Калмахелидзе.

Нареклишвили является избранным мэром Телави с 2017 года, а с 2018 года – возглавил районную организацию "Грузинской мечты" в Телави.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (443)
Теги:
Грузинская мечта, Телави, Грузия

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