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Леван Васадзе. Встреча митинг в парке на набережной у резиденции президента 16 мая 2021 года

Грузинский бизнесмен-политик предлагает провести референдум по Намахвани ГЭС

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (79)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210525/251834358/Gruzinskiy-biznesmen-politik-predlagaet-provesti-referendum-po-Namakhvani-GES.html

Бизнесмен намерен в ближайшее время обратиться в ЦИК с соответствующим запросом и приступит к сбору подписей

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Бизнесмен Леван Васадзе, основатель движения "ЭРИ" ("Эртоба, Раоба, Имеди" - Единство, Сущность, Надежда) выступает с инициативой проведения референдума по Намахвани ГЭС.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 211 дней. В воскресенье протестующие из регионов Грузии прибыли на акцию протеста в Тбилиси. Они выдвинули правительству ряд требований, которые власти должны были выполнить до полудня 24 мая. В противном случае, протестующие обещали парализовать жизнь города. Они уже приступили к реализации своего плана. В понедельник участники акции в течение несколько часов парализовали движение на нескольких улицах в центре столицы.

В свою очередь, власти называют язык ультиматума неприемлемым и призывают протестующих к конструктивному диалогу.

По словам Васадзе, в ближайшее время он обратится в ЦИК с соответствующим запросом и приступит к сбору подписей.

Шествие противников Намахвани ГЭС по центру столицы Грузии 25 мая 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Противники строительства Намахвани ГЭС возвращаются из Тбилиси в ущелье Риони

"Мы выступаем с инициативой проведения народного референдума, стоит ли строить Намахвани ГЭС по мнению населения, согласно текущим условиям контракта, подписанного с компанией ENKA", - сказал Васадзе на пресс-конференции.

Бизнесмен уверен, что в ходе референдума люди выскажут мнение, что Намахвани ГЭС не должна строиться при нынешних условиях, прописанных в контракте.

Лидер "ЭРИ" также опроверг слухи о том, что финансирует протестное движение "Защитников ущелья Риони".

Васадзе выразил искреннюю поддержку противникам Намахвани ГЭС, отметив, что "они показали государственную сознательность, которую должны проявить официальные лица страны".

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (79)
Теги:
Протест, ГЭС, Грузия

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