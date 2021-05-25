Грузинский бизнесмен-политик предлагает провести референдум по Намахвани ГЭС

Бизнесмен намерен в ближайшее время обратиться в ЦИК с соответствующим запросом и приступит к сбору подписей

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Бизнесмен Леван Васадзе, основатель движения "ЭРИ" ("Эртоба, Раоба, Имеди" - Единство, Сущность, Надежда) выступает с инициативой проведения референдума по Намахвани ГЭС.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 211 дней. В воскресенье протестующие из регионов Грузии прибыли на акцию протеста в Тбилиси. Они выдвинули правительству ряд требований, которые власти должны были выполнить до полудня 24 мая. В противном случае, протестующие обещали парализовать жизнь города. Они уже приступили к реализации своего плана. В понедельник участники акции в течение несколько часов парализовали движение на нескольких улицах в центре столицы.

В свою очередь, власти называют язык ультиматума неприемлемым и призывают протестующих к конструктивному диалогу.

По словам Васадзе, в ближайшее время он обратится в ЦИК с соответствующим запросом и приступит к сбору подписей.

"Мы выступаем с инициативой проведения народного референдума, стоит ли строить Намахвани ГЭС по мнению населения, согласно текущим условиям контракта, подписанного с компанией ENKA", - сказал Васадзе на пресс-конференции.

Бизнесмен уверен, что в ходе референдума люди выскажут мнение, что Намахвани ГЭС не должна строиться при нынешних условиях, прописанных в контракте.

Лидер "ЭРИ" также опроверг слухи о том, что финансирует протестное движение "Защитников ущелья Риони".

Васадзе выразил искреннюю поддержку противникам Намахвани ГЭС, отметив, что "они показали государственную сознательность, которую должны проявить официальные лица страны".

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