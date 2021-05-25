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Ника Мелия

Мелия начинает консультации с оппозицией по своей кандидатуре в мэры Тбилиси

photo : Nika Melia / FB
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (445)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210525/251834394/Meliya-nachinaet-konsultatsii-s-oppozitsiey-po-svoey-kandidature-v-mery-Tbilisi.html

В оппозиции пока нет единого мнения по поводу выборов в органы местной власти - часть лидеров партий рассматривают возможность баллотироваться на пост мэра Тбилиси

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Оппозиция ведет консультации по поводу единого кандидата в мэры Тбилиси, заявил председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия журналистам.

Выборы в мэры Тбилиси, как и выборы мэров других городов, пройдут осенью этого года.

Ника Мелия
© Sputnik / STRINGER
Мелия назвал условие выдвижения своей кандидатуры в мэры Тбилиси

"Буду ли я кандидатом в мэры Тбилиси, зависит от консультаций и дискуссии, которая идет в оппозиции", - сказал Мелия.

При этом глава "Нацдвижения" отметил, что для него важно выиграть выборы и получить поддержку населения.

Между тем, в оппозиции пока нет единого мнения по поводу выборов в органы местной власти. Часть лидеров партий, в том числе лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе, заявили, что рассматривают возможность баллотироваться на пост мэра Тбилиси.

Что же касается правящей партии, то она уже начала предвыборную кампанию. Как заявил ее лидер Ираклий Гарибашвили, главной задачей партии на данном этапе является уверенная победа на ближайших выборах.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (445)
Теги:
Единое Нацдвижение, Ника Мелия, Выборы мэра Тбилиси, Местные выборы, Грузия

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