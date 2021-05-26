Грузия отмечает День независимости

Основные события праздника будут разворачиваться на Площади Свободы – здесь состоится церемония принесения присяги военнослужащими

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Грузия отмечает в среду День независимости – из-за пандемии коронавируса правительство страны решило не устраивать помпезные мероприятия.

Этот день Грузия всегда отмечала с размахом. На территории всей страны проходили концерты, выставки, разные познавательные, образовательные, спортивные и культурные мероприятия. Хотя проведение военного парада на центральном проспекте Руставели в Тбилиси отменили уже несколько лет назад.

Sputnik Грузия предлагает детальную программу мероприятий:

11:00-11:50 – Торжественная церемония принесения присяги, Площадь Свободы.

13:30-14:30 – Панихида по главнокомандующему армии Первой демократической республики Грузия генерала Георгия Квинитадзе, Кафедральный собор Святой Троицы.

15:30-16:00 – Похороны генерала Георгия Квинитадзе, Мтацминдский пантеон.

19:00-20:00 – Гала-концерт, посвященный Дню независимости Грузии, Тбилисский государственный театр оперы и балета.

Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.

Первое правительство Грузии >>

Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.

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