Грузия отмечает День независимости

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Грузия отмечает в среду День независимости – из-за пандемии коронавируса правительство страны решило не устраивать помпезные мероприятия.
Этот день Грузия всегда отмечала с размахом. На территории всей страны проходили концерты, выставки, разные познавательные, образовательные, спортивные и культурные мероприятия. Хотя проведение военного парада на центральном проспекте Руставели в Тбилиси отменили уже несколько лет назад.
Sputnik Грузия предлагает детальную программу мероприятий:
11:00-11:50 – Торжественная церемония принесения присяги, Площадь Свободы.
13:30-14:30 – Панихида по главнокомандующему армии Первой демократической республики Грузия генерала Георгия Квинитадзе, Кафедральный собор Святой Троицы.
15:30-16:00 – Похороны генерала Георгия Квинитадзе, Мтацминдский пантеон.
19:00-20:00 – Гала-концерт, посвященный Дню независимости Грузии, Тбилисский государственный театр оперы и балета.
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
Первое правительство Грузии >>
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.
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