Вопреки призывам: в Высшем совете юстиции Грузии появились новые лица

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Конференция судей выбрала четырех новых членов Высшего совета юстиции Грузии несмотря на договоренности власти и оппозиции и призывы западных посредников.

Согласно соглашению власти и оппозиции, подписанного в апреле этого года, Высший совет юстиции должен быть полностью реформирован для повышения прозрачности, добросовестности и подотчетности.

Причиной назначения внеочередной конференции стал истекший срок полномочий предыдущих членов совета от судей Грузии.

Новыми членами совета стали судья Тбилисского апелляционного суда Гоча Абусеридзе, судья Верховного суда Грузии Леван Микаберидзе, судья Тбилисского городского суда Бадри Шония и судья Тбилисского городского Темур Гогохия. Они получили практически полную поддержку членов Конференции.

Недовольство назначением

Еще до избрания новых членов Высшего совета юстиции оппозиционные партии внесли в парламент законопроект, предполагающий остановку процесса назначения судей и членов совета юстиции до предусмотренной соглашением судебной реформы.

Кроме того, во время конференции вместе с активистами оппозиция опротестовала назначение судей, увидев в этом происки правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

"Одна из основ правящей партии – судебная власть – и теперь они пытаются ее укрепить, чтобы сохранить свой преступный режим. Они игнорируют и соглашения, и призывы западных партнеров", - заявил член партии "Лело для Грузии" Леван Самушия.

Призвали отложить до июля назначение судей Высшего совета юстиции и западные посредники переговоров между властью и оппозицией, которые считают, что назначение членов Высшего совета юстиции до реформ "не соответствуют духу соглашения".

Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что не могут влиять на назначение членов Высшего совета юстиции.

"Как парламент может остановить процессы в суде или повлиять на решения? То, что возможно сделать в законодательстве, парламент делает с учетом призывов и рекомендаций наших партнеров, но в то, что решают судьи, мы не можем вмешиваться, и у нас нет на это права по закону", - сказал исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.

При этом он уверил, что все, что касается реформ на законодательном уровне, правящая партия выполнит в ближайшее время.

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