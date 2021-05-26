Ближайшие соседи пожелали Грузии мира и благополучия

С Днем независимости Грузию наряду с лидерами множества государств также поздравили президент Азербайджана и премьер-министр Армении

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Ближайшие соседи поздравили Грузию с Днем независимости и пожелали ей мира и благополучия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Грузии Саломе Зурабишвили пожелав лично ей крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественной Грузии – постоянного спокойствия и благополучия.

Азербайджано-грузинские связи исходят из воли двух народов, которые веками живут в дружбе и добрососедстве, отметил президент Азербайджана.

"Уверен, что мы и дальше будем прилагать усилия, направленные на укрепление связей между нашими странами и углубление сотрудничества, представляющего взаимный интерес", - подчеркнул Алиев.

Направил свои поздравления Грузии и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы должны руководствоваться едиными взглядами, согласно которым нашим странам предстоит большая работа как в двухсторонних отношениях, так и с точки зрения региональных процессов. В этом контексте я подтверждаю наше непоколебимое решение углублять сотрудничество Грузии и Армении и обогащать его новыми достижениями. Желаю грузинскому народу благополучия и прогресса", - говорится в поздравлении Пашиняна, направленном премьер-министру Грузии Ираклий Гарибашвили.

26 мая - День независимости Грузии. Лидеры многих стран мира прислали свои поздравления, а города и мировые достопримечательности на одну ночь засветились цветами грузинского флага.

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