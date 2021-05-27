Коснется ли амнистия Ники Мелия – споры продолжаются

Парламенту придется делать выбор между двумя законопроектами об амнистии – один из них разработала правящая партия, а второй – оппозиция. Свести их в один пока не удается

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Парламент Грузии в ближайшие дни проголосует за проект закона "Об амнистии", однако коснется ли он лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия – пока не известно.

Всего в парламент поступило два законопроекта об амнистии осужденных и обвиняемых за события в ночь с 20 на 21 июня 2019 года. Один подготовила правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", второй – оппозиция.

В ночь с 20 на 21 июня 2019 года антироссийская акция протеста в Тбилиси переросла в массовые беспорядки и попытку штурма парламента. По этому делу было задержано до 20 участников акции протеста за групповое насилие и два сотрудника полиции за превышение полномочий.

Спор идет о том, кого должна коснуться амнистия, и поскольку консультации правящей партии и оппозиции зашли в тупик, с большой вероятностью поддержку получит в первом чтении проект "Грузинской мечты", у которой большинство в парламенте.

"Мы примем законопроект в существующем виде в первом чтении, после для этого у нас будет две недели на дополнительные консультации, и, возможно, проект будет скорректирован", – заявил лидер "Грузинской мечты" депутат Ираклий Кобахидзе.

Главным различием двух проектов является пункт о согласии амнистируемого обвиняемого или осужденного.

Правящая партия считает, что такое согласие необходимо, а вот оппозиция с этим пунктом не согласна, считая, что такой пункт в законопроект внесли специально для лидера "Нацдвижения" Ники Мелия, обвиняемого в организации группового насилия, который категорически не хочет быть амнистированным.

Между тем в "Грузинской мечте" не скрывают, что речь идет конкретно о Мелия.

"Ника Мелия говорит, что он не хочет, чтобы на него распространялась амнистия и практически оппозиция действует вопреки желанию Мелия. Мы отразили желание Мелия в законопроекте. Конкретно, если обвиняемый или осужденный отказывается от амнистии, она его не коснется. Никто его силой принуждать не будет", – сказал Кобахидзе.

Между тем сам лидер "Нацдвижения", которому за организацию группового насилия грозит от четырех до шести лет тюрьмы, поблагодарил своих оппозиционных соратников за поддержку.

"У моих коллег, лидеров оппозиции, правильная позиция. Они понимают, насколько неискренна правящая партия, выполняя условия соглашения", – сказал Мелия.

Однако при этом он отметил, что просить об амнистии он никого не будет.

"Они не получат моего согласия потому, что я не никогда не поддержу тот законопроект об амнистии, который касается всех, в том числе и полицейских", – сказал Мелия.

Что же написано в законопроектах

В законопроекте правящей партии прописано, что от уголовной ответственности и приговора освобождаются все лица, совершившие преступления в период с 19 по 21 июня и не отказываются от амнистии. Также освобождаются от ответственности, штрафа и условного срока виновные в попытке или подготовке преступлений в этот период.

Единственным исключением станут виновные и осужденные за нанесение тяжкого вреда здоровью, нечеловеческое обращение, пытки и угрозу пыток.

В законопроекте оппозиции речь идет об освобождении от уголовной ответственности и приговора виновных участников акций протеста 19-20 июня.

Что же касается виновных в превышении служебных полномочий, то на чиновников и полицейских амнистия распространится только с согласия пострадавших участников акций.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.