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Грузино-турецкая граница. ТПП и КПП Сарпи

Для въезжающих в Грузию могут измениться правила страхования

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (304)
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Страхование в Грузии становится обязательным не только для автотранспортных средств с иностранными номерами, но и для граждан иностранных государств и лиц без гражданства

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Парламент Грузии предоставил правительству право устанавливать правила и условия страхования здоровья для въезжающих в страну иностранцев и лиц без гражданства.

Соответствующие поправки в закон "Об общественном здоровье" утверждены парламентом и отправлены на подпись президенту.

Законопроект инициирован Минздравом Грузии в связи с пандемией коронавируса.

Парламент Грузии - начало заседания
© Sputnik / STRINGER
Поправки в Избирательный кодекс приняты в первом чтении: что дальше

На сегодняшний день обязательное страхование действует в Грузии только для машин с иностранными номерами.

Водители могут приобрести страховку на пограничном контрольно-пропускном пункте. Стоимость страхования зависит от вида транспортного средства и срока страхового периода. Застраховать автомобиль можно на 15, 30 или 90 дней, а также на год.

Страховка будет покрывать как физический, так и материальный ущерб во время дорожно-транспортного происшествия.

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Темы:
Парламент Грузии (304)
Теги:
Страхование, Парламент Грузии, Грузия

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