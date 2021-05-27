Для въезжающих в Грузию могут измениться правила страхования

Страхование в Грузии становится обязательным не только для автотранспортных средств с иностранными номерами, но и для граждан иностранных государств и лиц без гражданства

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Парламент Грузии предоставил правительству право устанавливать правила и условия страхования здоровья для въезжающих в страну иностранцев и лиц без гражданства.

Соответствующие поправки в закон "Об общественном здоровье" утверждены парламентом и отправлены на подпись президенту.

Законопроект инициирован Минздравом Грузии в связи с пандемией коронавируса.

На сегодняшний день обязательное страхование действует в Грузии только для машин с иностранными номерами.

Водители могут приобрести страховку на пограничном контрольно-пропускном пункте. Стоимость страхования зависит от вида транспортного средства и срока страхового периода. Застраховать автомобиль можно на 15, 30 или 90 дней, а также на год.

Страховка будет покрывать как физический, так и материальный ущерб во время дорожно-транспортного происшествия.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.