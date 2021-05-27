Президент Польши завершил свой визит в Тбилиси

Польша поделится с Грузией вакцинами от коронавируса. Анджей Дуда обещал решить этот вопрос сразу же по прибытии в Варшаву

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Президент Польши Анджей Дуда провел встречи с первыми лицами Грузии в рамках своего двухдневного визита в Тбилиси.

Анджей Дуда вместе с супругой Агатой Корнхаузер-Дуда прибыл в Тбилиси в среду, 26 мая, по случаю празднования Дня независимости Грузии. Президент Польши выступил с речью на торжественном мероприятии на площади Свободы в центре грузинской столицы, а также присутствовал на гала-концерте, посвященном Дню независимости, в Тбилисском государственном театре оперы и балета.

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На второй день визита утром в четверг состоялась встреча Анджея Дуда с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, после чего главы двух государств выступили на совместной пресс-конференции, в ходе которой стороны заострили внимание на необходимости углубления двусторонних отношений.

"В период пандемии необходимо углубить наши экономические отношения, наш товарооборот, туризм должен стать в этом одной из ведущих сил. Поскольку открывается летний сезон, мы сняли практически все регуляции. Что касается наших польских друзей и туристов, Грузия будет открыта для всех вакцинированных людей. Это наша политика открытых дверей в отношении Европы, в частности в отношении Польши", - заявила Зурабишвили.

В свою очередь, Анджей Дуда заявил, что Польша готова поддержать Грузию в борьбе с пандемией и поделиться с ней вакцинами от коронавируса.

"Мы сможет поделиться с Грузией определенным количеством вакцин. Сразу по возвращении в Варшаву я поговорю об этом с премьером, с министром здравоохранения, с руководителем национальной программы вакцинации, и надеюсь, что и в этом плане мы сможем показать грузинам нашу дружбу", - сказал Дуда.

В рамках визита президент Польши также встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Стороны отметили необходимость освоения экономического и торгового потенциала, подчеркнув, что Польша для Грузии является важным рынком и грузинская продукция пользуется большой популярностью в Польше.

Стороны договорились провести в ближайшем будущем бизнес-форум и углубить бизнес-контакты. Было отмечено, что запланированное в сентябре текущего года заседание межведомственной экономической комиссии также будет способствовать углублению отношений стран в этом направлении.

Особое внимание было уделено сотрудничеству двух страны в сфере туризма. Отмечалось, что Грузия всегда была популярным направлением среди польских визитеров. Ираклий Гарибашвили пообещал, что в Грузии будут созданы все условия для безопасного путешествия иностранных визитеров.

На встрече президента Польши с председателем парламента Грузии Кахой Кучава особый акцент был сделан на дальнейшее развития грузино-польских межпарламентских отношений.

Дипотношения Грузия и Польша установили 28 апреля 1992 года. За это время страны оформили более 15 международных договоров, которые регулируют сотрудничество в сфере обороны, экономики, туризма, регионального развития, культуры, образования, здравоохранения и в других сферах.

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