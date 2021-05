Президент Польши завершил свой визит в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Президент Польши Анджей Дуда провел встречи с первыми лицами Грузии в рамках своего двухдневного визита в Тбилиси.

Анджей Дуда вместе с супругой Агатой Корнхаузер-Дуда прибыл в Тбилиси в среду, 26 мая, по случаю празднования Дня независимости Грузии. Президент Польши выступил с речью на торжественном мероприятии на площади Свободы в центре грузинской столицы, а также присутствовал на гала-концерте, посвященном Дню независимости, в Тбилисском государственном театре оперы и балета.