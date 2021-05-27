Правящая партия Грузии провела свой законопроект "Об амнистии": кого отпустят

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Парламент Грузии 87 голосами против 9 утвердил в первом чтении проект об амнистии для осужденных во время событий в ночь с 20 на 21 июня 2019 года, который предложила правящая партия "Грузинская мечта".

В ночь с 20 на 21 июня 2019 года антироссийская акция протеста в Тбилиси переросла в массовые беспорядки и попытку штурма парламента. По этому делу было задержано до 20 участников акции протеста за групповое насилие и три сотрудника полиции за превышение полномочий.

Согласно принятому законопроекту, амнистия коснется всех обвиняемых и задержанных в связи с событиями 19-21 июня 2019 года, которые не отказываются от амнистии.

Кроме того, амнистия коснется и тех, кто пытался совершить или готовил преступление. Амнистия коснется как осужденных на тюремный срок, так и отбывающих условное наказание или заплативших штраф, однако сумма штрафа амнистированным возвращена не будет.

Единственным исключением станут лица, обвиняемые в нанесении тяжкого вреда здоровью, нечеловеческом обращении, пытках или угрозах пыток. При этом решение об амнистии в этих случаях будет принимать суд, рассматривающий дело.

Также суд будет принимать решение об амнистии уже осужденных.

Все дела суды получат спустя неделю после вступления в силу закона.

Если же обвиняемый не обратится за амнистией, судебные процессы в его отношении продолжатся, однако он будет иметь право изменить свое решение об отказе после вынесения приговора судом первой инстанции.

Против этого законопроекта выступала часть оппозиции, которая требовала принять свой вариант, согласно которому согласие требовалось не от обвиняемых, а от пострадавших от рук полицейских.

Представители оппозиции называют проект правящей партии предвзятым и дающим индульгенции практически всем полицейским, при этом направленным против лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия, который проходит обвиняемым по делу об организации штурма парламента.

Сам Мелия заявил, что никогда не будет просить об амнистии.

Между тем, как заявляют представители правящей партии, у законодателей будет еще две недели, чтобы усовершенствовать законопроект и внести в него редакционные изменения.

На данный момент законопроект из оппозиции поддержала только одна партия - "Новый политический центр – Гирчи".

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