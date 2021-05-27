Альтернатива фракций появится в парламенте Грузии

В случае принятия законопроекта, депутаты получат право создавать парламентские группы как альтернативу фракциям

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Поправки в Регламент в первом чтении утвердил парламент Грузии.

Согласно Конституции Грузии, фракцию в парламенте могут создавать минимум 7 депутатов. Однако из-за малочисленности представителей оппозиционных партий в парламенте Грузии на сегодняшний день оппозиции удалось сформировать только одну фракцию. Остальные оппозиционные депутаты считаются независимыми.

Согласно поправкам, теперь в парламенте будет допустимо формировать политические группы по правилам фракций.

В каждой политической группе может быть минимум 4 человека. При этом политические группы смогут пользоваться теми же правами, что и фракции, кроме предусмотренных Конституцией случаев.

При этом руководители политических групп получат право присутствовать на бюро и будут иметь все права, предусмотренные для фракций, кроме наличия заместителей.

Кроме того, представители одного блока получат право вступать во фракцию другого, что было запрещено Регламентом парламента.

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