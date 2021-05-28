Премьер-министр Грузии поздравил Ильхама Алиева с Днем Республики

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики, сообщает пресс-служба правительства.

В официальном поздравительном письме Гарибашвили подчеркнул, что Грузия придает особое значение стратегическому партнерству с Азербайджаном.

"От правительства Грузии и лично от моего имени позвольте искренне поздравить вас с Днем Республики, и пожелать вам и братскому азербайджанскому народу мира, благополучия и успехов. Грузия придает большое значение стратегическому партнерству с Республикой Азербайджан. Я рад отметить, что с благодаря нашим общим усилиям между нашими странами успешно развиваются добрососедские отношения и плодотворное сотрудничество", – говорится в поздравительном послании Гарибашвили.

Глава правительства Грузии отметил, что стратегическое партнерство и дружеские связи между Грузией и Азербайджаном должны еще больше усиливаться.

Азербайджан отмечает 103 годовщину создания АДР.

Азербайджанская Демократическая Республика была создана 28 мая 1918 года и стала первым светским демократическим государством на мусульманском Востоке.

После объявления независимости Национальный совет (парламент) АДР принял Декларацию независимости, согласно которой все народы Азербайджана объявлялись обладателями суверенных прав.

Государство АДР предоставляло равные гражданские и политические права всем гражданам страны, вне зависимости от религиозной принадлежности, национальности, социального положения и пола.

За короткий срок в республике утвердили национальный флаг, гимн и герб, государственным языком стал азербайджанский.

Именно в Азербайджане впервые на Востоке и намного ранее, чем в ряде государств Европы, женщины были наделены избирательным правом.

На Парижской мирной конференции в январе 1920 года независимость Азербайджана была признана на международном уровне.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.