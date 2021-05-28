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Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Премьер-министр Грузии поздравил Ильхама Алиева с Днем Республики

© facebook.com/GaribashviliOfficial
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (607)
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Азербайджан сегодня отмечает национальный праздник – 103 годовщину Первой демократической республики

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики, сообщает пресс-служба правительства.

В официальном поздравительном письме Гарибашвили подчеркнул, что Грузия придает особое значение стратегическому партнерству с Азербайджаном.

"От правительства Грузии и лично от моего имени позвольте искренне поздравить вас с Днем Республики, и пожелать вам и братскому азербайджанскому народу мира, благополучия и успехов. Грузия придает большое значение стратегическому партнерству с Республикой Азербайджан. Я рад отметить, что с благодаря нашим общим усилиям между нашими странами успешно развиваются добрососедские отношения и плодотворное сотрудничество", – говорится в поздравительном послании Гарибашвили.
Военнослужащие в грузинской национальной одежде держат флаг Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Глава правительства Грузии отметил, что стратегическое партнерство и дружеские связи между Грузией и Азербайджаном должны еще больше усиливаться.

Азербайджан отмечает 103 годовщину создания АДР.

Азербайджанская Демократическая Республика была создана 28 мая 1918 года и стала первым светским демократическим государством на мусульманском Востоке.

После объявления независимости Национальный совет (парламент) АДР принял Декларацию независимости, согласно которой все народы Азербайджана объявлялись обладателями суверенных прав.

ниагарский водопад
© photo: Sputnik / Vera Golosova
Ниагарский водопад стал красно-белым по случаю Дня независимости Грузии

Государство АДР предоставляло равные гражданские и политические права всем гражданам страны, вне зависимости от религиозной принадлежности, национальности, социального положения и пола.

За короткий срок в республике утвердили национальный флаг, гимн и герб, государственным языком стал азербайджанский.

Именно в Азербайджане впервые на Востоке и намного ранее, чем в ряде государств Европы, женщины были наделены избирательным правом.

На Парижской мирной конференции в январе 1920 года независимость Азербайджана была признана на международном уровне.

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Темы:
Внешняя политика Грузии (607)
Теги:
День независимости, Азербайджан, Грузия

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