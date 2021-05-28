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Грузинский международный биометрический паспорт

Срок для восстановления гражданства Грузии продлен еще на год

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже подписала принятые парламентом поправки в закон "О гражданстве Грузии"

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Срок восстановления, а также сохранения гражданства Грузии продлен до 31 декабря 2022 года – президент Грузии Саломе Зурабишвили уже подписала соответствующие поправки в закон "О гражданстве Грузии", сообщает администрация главы государства.

Также до конца будущего года смогут решить вопрос с гражданство те, кто родился до 1993 года и так и не получил гражданства ни одной страны.

Министерство юстиции Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
Экс-министр юстиции Грузии лишен грузинского гражданства

"Президент Грузии поприветствовала принятие и вступление в силу указанного закона. Необходимо отметить, что президент Грузии начала работать рад вопросом двойного гражданства еще несколько лет назад, будучи депутатом. А на данном этапе президент Грузии и министерство юстиции совместно работают над упрощением правил предоставления, сохранения и восстановления гражданства Грузии", – отмечено в сообщении.

Согласно закону "О гражданстве Грузии", для сохранения грузинского паспорта необходимо согласие государства до получения гражданства другой страны. Согласие на сохранение гражданства выдается, если связь гражданина с Грузией оказывается убедительной и это не противоречит интересам государства.

Согласно действующему законодательству, гражданин Грузии при получении иностранного гражданства мог обратится до 31 декабря 2020 года с просьбой о сохранении гражданства своей страны. До этой даты могли вернуть свое гражданство и те, кто уже лишился своего паспорта из-за получения паспорта иностранного государства, для этого им надо было сдать экзамен на знание грузинского языка.

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Темы:
Президент Грузии (156)
Теги:
Гражданство, Грузия

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