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Вид на город Тбилиси - старый город, район Авлабари и собор Святой Троицы Самеба

Новые инициативы и обещания: в Тбилиси проходит форум диаспоры

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Грузинская диаспора (47)
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Форум "Сильная диаспоры за единую Грузию" проводится каждый год и приурочен ко Дню диаспоры. К соотечественникам обратились президент и премьер-министр Грузии

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. В Тбилиси стартовал ежегодный форум "Сильная диаспоры за единую Грузию" – в этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит в онлайн-формате.

Организатором форму является министерство иностранных дел Грузии.

К участникам форума обратилась президент Грузии Саломе Зурабишвили и отметила важность вовлечения грузинской диаспоры в государственное строительство. По ее словам, представители диаспоры должны получить право более активно принимать участие в демократических процессах Грузии.

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photo: courtesy of Aleksandra Obolonkova
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"Наша диаспора нуждается в политическом представительстве. В День диаспоры призываю поддержать идею предоставления нашей диаспоре своего голоса в парламенте и права отстаивать свои интересы. Вовлечение более миллиона наших граждан в строительство государства должно быть приоритетом", – заявила Зурабишвили.

Как отметила глава грузинского государства, решения законодательного органа страны прямо отражаются на жизни соотечественников, проживающих за рубежом.

"Обеспечение надлежащего представительства диаспоры в парламенте – один из демократических принципов", – подчеркнула Зурабишвили.

На форуме также выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он заявил, что создание сильных диаспорских центров во всем мире – один из главных приоритетов правительства Грузии.

Здание МИД Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Это будет одна из моих главных забот - максимально содействовать формированию сильных центров, сильных землячеств во всем мире, в более чем 50 странах. Здесь же хочу отметить роль церкви, роль представителей Патриархии в зарубежных странах, которые объединяют проживающих за рубежом грузин", – заявил Гарибашвили.

Как отметил премьер, предметом особой заботы должны стать существующие за рубежом очаги грузинской культуры.

"Сегодня еще раз с особым уважением и большим трепетом хочу поприветствовать тех наших соотечественников, которые трудятся вдали от родины, работают на благо своих семей. Мы должны сделать все, чтобы дать этим людям возможность достойного возвращения как можно в кратчайшие сроки. Безусловно, тем, которые хотят этого", – отметил Гарибашвили.

Форум "Сильная диаспоры за единую Грузию" проводится каждый год и приурочен ко Дню диаспоры. Власти Грузии организовывают форум для того, чтобы рассказать соотечественникам, проживающим за рубежом, что происходит на родине, помочь познакомиться друг с другом и найти сферы сотрудничества.

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Темы:
Грузинская диаспора (47)
Теги:
Дни диаспоры, Грузия

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