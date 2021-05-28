Второе пришествие: Гахария представит свою партию "За Грузию" 29 мая

Бывший премьер-министр Грузии представит свою команду в выставочном центре Expo Georgia и расскажет, какие задачи ставит перед собой его партия

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Экс-премьер Грузии Георгий Гахария представит свою партию, которая назвал "За Грузию", в субботу, сообщает его пресс-служба.

Презентация партии пройдет в Тбилиси в выставочном центре Expo Georgia. Другие подробности не сообщаются.

Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра и ушел из правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в феврале этого года. Однако уже спустя месяц анонсировал свое возвращение в политику.

Причиной отставки бывшего премьера стали разногласия с руководством партии, в том числе с ее председателем Ираклием Кобахидзе из-за ареста лидера главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ники Мелия.

Гахария выступал за перенос срока задержания Мелия, хотя "Грузинская мечта" настаивала на незамедлительном аресте лидера своего главного оппонента.

Из-за отставки Гахария задержание Мелия было отсрочено на несколько дней. А после подписания правящей партией соглашения с оппозицией лидер "Нацдвижения" вышел на свободу.

На сегодняшний день Гахария – один из самых популярных грузинских политиков и ушедших в отставку премьер-министров. Любой его пост и фотография в социальных сетях набирают тысячи лайков, что является рекордом для грузинской политики.

В последнем исследовании общественного мнения, проведенном Международным республиканским институтом США (IRI), в феврале 2021 года, Гахария занял второе место в рейтинге самых популярных персон после Патриарха Грузии Илии II.

Еще до создания партии, он перетянул на свою сторону шесть депутатов парламента, а также часть региональных чиновников в различных структурах.

По предварительным данным, после презентации партия объявит о своем участии в выборах местного самоуправления, которые должны состояться осенью этого года и, как предполагают эксперты, отберет у правящей партии часть электората.

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