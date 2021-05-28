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Парламентские выборы в Грузии - второй тур. 21 ноября 2020 года - урна и бюллетени

Партия Гахария примет участие в местных выборах

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (448)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210528/251865602/Partiya-Gakhariya-primet-uchastie-v-mestnykh-vyborakh-.html

В команде экс-премьера Грузии заявляют, что участие партии в местных выборах вопрос решенный, а своих кандидатов они назовут, "когда придет время"

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" примет участие в выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся осенью текущего года.

Информацию подтверждают в команде экс-премьера.

"Обязательно примем участие. Не будем торопиться с кандидатами. Мы их представим, когда придет время", - заявил независимый депутат парламента Грузии Георгий Ходжеванишвили журналистам.

Георгий Гахария
photo : press-service of Giorgi Gakharia
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Уже известно, что Гахария представит свою партию, которую назвал "За Грузию", в субботу. По предварительным данным, после презентации партия официально объявит о своем участии в выборах местного самоуправления и, как предполагают эксперты, отберет у правящей партии часть электората.

Главной интригой пока еще остается вопрос – будет ли сам Гахария баллотироваться на пост мэра Тбилиси. Эту должность на данный момент занимает один из самых рейтинговых политиков правящей партии Каха Каладзе. Он пока не принял решения, будет ли баллотироваться на второй срок.

Еще один соратник Гахария – депутат Шалва Кереселидзе заявляет, что у партии будет свой кандидат во всех районах страны. Однако пока не уточняет, станет ли экс-премьер бороться за должность градоначальника Тбилиси на предстоящих местных выборах.

"Будет ли Георгий Гахария (кандидатом) в Тбилиси, об этом мы пока не говорим. Рассматриваются разные кандидатуры", - сказал Кереселидзе.

Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра и ушел из правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в феврале этого года. Однако уже спустя месяц анонсировал свое возвращение в политику.

Единое национальное движение
© Sputnik / STRINGER
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Причиной отставки бывшего премьера стали разногласия с руководством партии, в том числе с ее председателем Ираклием Кобахидзе из-за ареста лидера главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ники Мелия.

На сегодняшний день Гахария – один из самых популярных грузинских политиков и ушедших в отставку премьер-министров. Любой его пост и фотография в социальных сетях набирают тысячи лайков, что является рекордом для грузинской политики.

В последнем исследовании общественного мнения, проведенном Международным республиканским институтом США (IRI), в феврале 2021 года, Гахария занял второе место в рейтинге самых популярных персон после Патриарха Грузии Илии II.

Еще до создания партии, он перетянул на свою сторону шесть депутатов парламента, а также часть региональных чиновников в различных структурах.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (448)
Теги:
выборы, Георгий Гахария, Грузия

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