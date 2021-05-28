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Делегация Конгресса США посетит Грузию

© photo: Sputnik / Игорь Михалев
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (608)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210528/251867314/Delegatsiya-kogressa-SShA-posetit-Gruziyu.html

Во время визита сенаторы встретятся с представителями гражданского общества и грузинского правительства, включая лидеров оппозиционных партий в Грузии

ТБИЛИСИ, 28 мая - Sputnik. Делегация Конгресса США посетит Грузию на следующей неделе, говорится в информации посольства США в Грузии.

Двухпартийную делегацию Конгресса возглавит сенатор Джин Шахин, демократ от штата Нью-Гемпшир, в нее также войдет сенатор Роб Портман, республиканец от штата Огайо.

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Отмечается, что во время визита сенаторы встретятся с представителями гражданского общества и грузинского правительства, включая лидеров оппозиционных партий в Грузии, которые являются членами парламента.

"Сенаторы озвучат двухпартийное послание о том, что США поддерживают грузинский народ в укреплении демократии в стране", — говорится в информации.

Делегация до прибытия в Грузию посетит Украину и Литву.

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Темы:
Внешняя политика Грузии (608)
Теги:
Грузия, Конгресс США, США

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