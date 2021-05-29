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Expo Georgia

Молодежные организации устроили акцию против презентации партии Гахария

FB / Expo Georgia
Политика
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210529/251872017/Molodezhnye-organizatsii-ustroili-aktsiyu-protiv-prezentatsii-partii-Gakhariya.html

В эти минуты несколько десятков участников акции с плакатом "Мы не простим 20 июня" скандируют "Гахария преступник"

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Молодежная организация "Измени" устроила акцию протеста у здания Eхpo Georgia, где должна пройти презентация партии экс-премьер-министра Грузии Георгия Гахария.

Георгий Гахария вернулся к работе после перенесенного коронавируса
photo : Gakharia / FB
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Участники акции считают экс-премьера виновным в превышении полицией силы во время жестокого разгона митинга в ночь на 21 июня 2019 года, когда Гахария занимал пост министра внутренних дел.

"Мы все знаем, что Гахария совершил 20 июня преступление", – сказал участник акции Лаша Хускивадзе.

В эти минуты несколько десятков участников акции с плакатом "Мы не простим 20 июня" скандируют "Гахария преступник".

Охрана Eхpo Georgia не пропускает их к павильону, где будет проходить презентация, в результате чего между ними и протестующими произошла стычка.

Антироссийская акция перед парламентом Грузии 20 июня переросла в беспорядки и антиправительственные выступления. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули спустя два часа протестов. В ту ночь пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

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Теги:
Акция протеста, Георгий Гахария

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