Гахария: как и любая партия, мы нацелены на победу на выборах

В субботу Георгий Гахария представил свою партию "За Грузию" и рассказал об основных направлениях ее работы

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Партия "За Грузию" примет участие в выборах в органы местной власти и нацелена на победу, сказал председатель партии, экс-премьер страны Георгий Гахария.

Гахария в субботу представил свою новую партию и команду, которая в основном состоит из чиновников, работающих в различных ведомствах.

"Так как мы создаем политическую партию, мы примем участие во всех выборах, и, как и у любой партии, нашей целью будет победа на выборах", - сказал Гахария.

Экс-премьер также прокомментировал вероятность своего выдвижения в мэры.

"Я не будут кандидатом в мэры Тбилиси, если будут кандидаты лучше меня", - сказал Гахария.

Лидер партии "За Грузию" отметил, что его партия поддержит любого кандидата, если он будет достойным на его взгляд.

"Там, где будут достойные кандидаты, нам не будет важно его происхождение, мы его поддержим", - сказал Гахария.

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии осенью.

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