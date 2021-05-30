Вахтанг Кикабидзе станет депутатом парламента Грузии?

Блок "Единое национальное движение - Сила в единстве" будет представлен в парламенте Грузии 33 депутатами

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" приняла решение войти в парламент Грузии на сегодняшнем политсовете.

Первым номером партийного списка блока "Единое национальное движение - Сила в единстве" на парламентских выборах 2020 года стал популярный актер и исполнитель Буба (Вахтанг) Кикабидзе.

Однако в грузинском обществе ходят слухи, что выбор ЕНД сделать первым номером списка Вахтанга Кикабидзе был просто PR-ходом, так как у известного эстрадного исполнителя актера проблемы со здоровьем, да и преклонный возраст - 82 года. Этим объясняют вероятный отказ Кикабидзе от своего мандата.

В пресс-службе "Единого национального движения" заявили, что на сегодняшнем заседании политсовета партии не обсуждался вопрос вхождения в парламент отдельных депутатов, в том числе Бубы Кикабидзе.

"Ничего не могу сказать вам о Кикабидзе. Сегодня этот вопрос не обсуждался", - цитирует представителя пресс-службы ИА "Новости-Грузия".

Блок "Единое национальное движение - Сила в единстве" будет представлен в парламенте Грузии 33 депутатами.

При этом, политсовет ЕНД принял решение не подписывать соглашение по выходу из политического кризиса, предложенное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

В апреле Мишель предложил политическим силам Грузии документ по выходу из кризиса, вызванного, в том числе, непризнанием результатов парламентских выборов 2020 года. Соглашение оказалось приемлемым для "Грузинской мечты", а также большей части оппозиционных партий, которые подписали его, прекратили бойкот и начали работать в парламенте. "Единое национальное движение", "Лейбористская партия" и "Европейская Грузия" отказались его подписывать.

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