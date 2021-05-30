Задержана одна из лидеров протестующих против Намахвани ГЭС

Стычка протестующих с полицией произошла у кордона, не дающего пройти к месту строительства Намахвани ГЭС

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Одна из лидеров движения против строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии Мака Суладзе задержана полицией в воскресенье вечером.

Часть протестующих пыталась пробраться к селу Намохвани через лес. Полиция пресекла эту попытку. После чего в селе Гумати у металлического ограждения началась потасовка. По данным протестующих, задержаны несколько человек, среди них и Мака Суладзе.

Адвокаты Суладзе пытаются связаться с ней, но полиция не дает им встретиться с задержанной. Обстановка на акции продолжает оставаться напряженной.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 216 дней. 23 мая протестующие из регионов Грузии прибыли в Тбилиси и здесь провели масштабную акцию. В ультимативной форме они выдвинули правительству ряд требований, которые так и не были выполнены, несмотря на угрозы участников протестного движения "парализовать" город. 24 и 25 мая участники акции парализовали движение на нескольких улицах в центре столицы.

Во вторник, 25 мая, вечером они приняли решение вернуться в ущелье реки Риони и уже на месте помешать компании ENKA вести строительные работы. Той же ночью полиция возвела в селе Гумати металлические ограждения, чтобы преградить протестующим пусть к селу Намохвани и месту строительных работ.

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