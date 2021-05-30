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Полиция и охрана объекта и гражданские активисты. Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года

Задержана одна из лидеров протестующих против Намахвани ГЭС

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (89)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210530/251879029/Zaderzhana-odna-iz-liderov-protestuyuschikh-protiv-Namakhvani-GES.html

Стычка протестующих с полицией произошла у кордона, не дающего пройти к месту строительства Намахвани ГЭС

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Одна из лидеров движения против строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии Мака Суладзе задержана полицией в воскресенье вечером.

Часть протестующих пыталась пробраться к селу Намохвани через лес. Полиция пресекла эту попытку. После чего в селе Гумати у металлического ограждения началась потасовка. По данным протестующих, задержаны несколько человек, среди них и Мака Суладзе.

Строительство Намахвани ГЭС
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Адвокаты Суладзе пытаются связаться с ней, но полиция не дает им встретиться с задержанной. Обстановка на акции продолжает оставаться напряженной.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 216 дней. 23 мая протестующие из регионов Грузии прибыли в Тбилиси и здесь провели масштабную акцию. В ультимативной форме они выдвинули правительству ряд требований, которые так и не были выполнены, несмотря на угрозы участников протестного движения "парализовать" город. 24 и 25 мая участники акции парализовали движение на нескольких улицах в центре столицы.

Во вторник, 25 мая, вечером они приняли решение вернуться в ущелье реки Риони и уже на месте помешать компании ENKA вести строительные работы. Той же ночью полиция возвела в селе Гумати металлические ограждения, чтобы преградить протестующим пусть к селу Намохвани и месту строительных работ.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (89)
Теги:
Акция протеста, ГЭС, энергетика, Грузия

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