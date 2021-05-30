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Офис Единого нацдвижения - штурм, архивное фото

Посредники недовольны отказом "Нацдвижения" подписать соглашение Мишеля

© AFP / VANO SHLAMOV
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (451)
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Соглашение от 19 апреля остается открытым для подписания как лидерами парламентских партий, так и отдельными членами парламента, заявили дипломаты

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Представительство ЕС в Грузии и посольство США сожалеют о решении самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" не подписывать апрельское соглашение, предложенное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем о выходе Грузии из политического кризиса.

Спустя семь месяцев бойкота политсовет "Единого национального движения" принял решение войти в парламент Грузии. При этом в ЕНД не собираются подписывать соглашение Шарля Мишеля. По результатам выборов политический блок "Единое национальное движение - Сила в единстве" будет представлен в парламенте 33 депутатами.

Шарль Мишель, лидеры оппозиции и правящей партии. Переговоры властей и оппозиции Грузии при посредничестве ЕС
photo : courtesy of EU Delegation Georgia
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"Нам очень жаль, что "Единое национальное движение" сегодня не воспользовалось возможностью присоединиться к другим парламентским партиям и подписать соглашение от 19 апреля. Вместе с другими избранными в парламент партиями, ЕНД несет равную ответственность за конструктивное участие в работе парламента по урегулированию вопросов, а также, наряду с многими другими приоритетами, за участие в перераспределении власти в парламенте", - говорится в заявлении посредников.

По их мнению, подписав это соглашение, "Единое национальное движение" продемонстрировало бы свою готовность выполнить эти фундаментальные задачи в интересах Грузии, ее граждан.

Вахтанг Кикабидзе. Масштабная акция протеста оппозиции в воскресенье 8 ноября 2020 перед зданием парламента Грузии
© Sputnik / Shota Nozadze
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В то же время дипломаты приветствуют решение ЕНД войти в парламент.

"Это еще один позитивный шаг на пути к укреплению демократических институтов Грузии, и мы призываем членов "Единого национального движения" конструктивно использовать свои мандаты", - говорится в заявлении.

Международные посредники также подчеркивают, что соглашение от 19 апреля остается открытым для подписания как лидерами парламентских партий, так и отдельными членами парламента.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (451)
Теги:
Парламент Грузии, Единое Нацдвижение, Грузия

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