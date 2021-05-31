Губернатор Самегрело - Земо Сванети ушел в отставку

Малхаз Тория подал в отставку сразу же, как только экс-премьер Георгий Гахария, который назначил его на эту должность, презентовал свою партию

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Губернатор региона Самегрело - Земо Сванети Малхаз Тория покинул свою должность, сообщает телеканал "Рустави 2".

По словам Тория, он ушел с поста на основании личного заявления. Однако о будущих планах на данном этапе говорить он отказался.

Тория занял должность губернатора региона Самегрело - Земо Сванети 9 февраля текущего года – его назначил Георгий Гахария, который на тот момент занимал пост премьер-министра Грузии.

До этого Тория был заместителем губернатора Александра Моцерелия, который к этому времени является депутатом парламента Грузии и соратником Гахария. Тория занял место Моцерелия именно после того, как последний стал членом законодательного органа страны.

Пока не известно, присоединится ли Тория к новой партии экс-премьера.

Презентация партии "За Грузию" состоялась в конце прошлой недели. Команда Гахария в основном состоит из чиновников, работающих в различных ведомствах.

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