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Город Зугдиди

Губернатор Самегрело - Земо Сванети ушел в отставку

© Sputnik / Denis Aslanov
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (452)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210531/251882156/Gubernator-Samegrelo--Zemo-Svaneti-ushel-v-otstavku.html

Малхаз Тория подал в отставку сразу же, как только экс-премьер Георгий Гахария, который назначил его на эту должность, презентовал свою партию

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Губернатор региона Самегрело - Земо Сванети Малхаз Тория покинул свою должность, сообщает телеканал "Рустави 2".

По словам Тория, он ушел с поста на основании личного заявления. Однако о будущих планах на данном этапе говорить он отказался.

Кахи Сабанадзе
photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
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Тория занял должность губернатора региона Самегрело - Земо Сванети 9 февраля текущего года – его назначил Георгий Гахария, который на тот момент занимал пост премьер-министра Грузии.

До этого Тория был заместителем губернатора Александра Моцерелия, который к этому времени является депутатом парламента Грузии и соратником Гахария. Тория занял место Моцерелия именно после того, как последний стал членом законодательного органа страны.

Пока не известно, присоединится ли Тория к новой партии экс-премьера.

Презентация партии "За Грузию" состоялась в конце прошлой недели. Команда Гахария в основном состоит из чиновников, работающих в различных ведомствах.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (452)
Теги:
Отставка, Самегрело, Грузия

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