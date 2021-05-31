На что может рассчитывать "Национальное движение" в парламенте Грузии

Депутация ЕНД в парламенте сможет участвовать в дебатах и обсуждении законопроектов, но не будет иметь квот в комитетах, рабочих группах и делегациях

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. "Единое национальное движение" может участвовать в парламентских дебатах, но не сможет принимать участия в заседаниях рабочих групп до подписания соглашения Шарля Мишеля, заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе на брифинге в офисе партии.

После семи месяцев бойкота и раздумий самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" приняла решение войти в парламент. При этом ЕНД отказываются подписывать апрельское соглашение по выходу из политического кризиса, предложенное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Решению войти в парламент предшествовали поездки лидеров партии по регионам страны и консультации с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в Киеве.

По словам Ираклия Кобахидзе, решение "Национального движения" войти в парламент – "окончательное оформление ими своего поражения". Он считает, что появление "Нацдвижения" в парламенте никакой ценности для законодательного органа не имеет.

"Что касается так называемого "power-sharing", здесь речь шла о перераспределении квот в комитетах и делегациях на оппозицию, на них это распространяться не будет, если не подпишут документ Мишеля в разумные сроки. Все очень просто", – сказал Кобахидзе

Он подчеркнул, что отказавшись подписывать документ Шарля Мишеля, "Единое Национальное движение" подтверждает, что закон об амнистии, инициированный парламентским большинством, полностью соответствует этому документу.

"Когда "Единое национальное движение" отказывается подписать пункт об амнистии, тем самым они подтверждают, что закон об амнистии в той форме, в которой он был инициирован, точно соответствует документу Мишеля", – сказал Кобахидзе.

По словам политика, "Национальное движение" не выполнило ни одного своего обещания.

"Эта партия не выполнила ни одного своего обещания. Не поймаете меня, не выйду, не войду – завершились задержанием, освобождением и входом", – сказал Кобахидзе.

Кроме того, по словам Ираклия Кобахидзе, отказ подписать документ Мишеля означает, что "Национальное движение" до сих пор не признает и не уважает государственные институты и международных партнеров.

В апреле глава Европейского совета Шарль Мишель предложил политическим силам Грузии документ по выходу из кризиса, обострившегося после парламентских выборов 2020 года и непризнанием оппозиционными партиями их результатов. Соглашение оказалось приемлемым для правящей партии, а также большей части оппозиционных партий, которые подписали его, прекратили бойкот и вошли в парламенте.

Депутация "Единого национального движения" будет состоять из 33 человек.

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