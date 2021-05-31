Премьер Грузии представил двух новых губернаторов

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил новых губернаторов в двух регионах страны – в Самегрело - Земо Сванети и в Шида Картли.

По словам главы правительства, новым губернатором в Самегрело – Земо Сванети станет Георгий Гугучия. На этой должности он заменил Малхаза Тордия, который проработал на этом посту лишь несколько месяцев и подал в отставку.

"Хочу представить нового губернатора Самегрело – Земо Сванети - Георгия Гугучия. Он специалист международного права. У него есть большой опыт работы в государственных структурах. Он работал в министерстве внутренних дел, в Службе государственной безопасности, в министерстве финансов. Является очень опытным кадром. Он из Зугдиди, очень хорошо знаком с регионом, и я уверен, он будет очень успешным губернатором", - заявил Гарибашвили.

Что касается Шида Картли, то на должность нового губернатора в этом регионе премьер Грузии назначил Валериана Мчедлидзе.

"Представляю Вариана Мчедлидзе. Он родом из Гори, имеет опыт работы в государственных структурах. В последнее время он руководил Агентством охраняемых территорий Минсельхоза", - сказал Гарибашвили.

Мчедлидзе заменит на этой должности Георгия Ходжеванишвили, который избран депутатом парламента Грузии и стал членом команды экс-премьера Георгия Гахария.

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