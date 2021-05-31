17:03 31 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9922
  • 100 RUB4.4555
  • USD3.2779
Поиск
Здание администрации правительства Грузии

Премьер Грузии представил двух новых губернаторов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Правительство Грузии (195)
6901
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0b/251141655.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210531/251885255/Premer-Gruzii-predstavil-dvukh-novykh-gubernatorov.html

Регион Самегрело - Земо Сванети возглавит Георгий Гугучия, а в Шида Картли губернатором назначен Вариан Мчедлидзе

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил новых губернаторов в двух регионах страны – в Самегрело - Земо Сванети и в Шида Картли.

По словам главы правительства, новым губернатором в Самегрело – Земо Сванети станет Георгий Гугучия. На этой должности он заменил Малхаза Тордия, который проработал на этом посту лишь несколько месяцев и подал в отставку.

Директор информационно-аналитического департамента министерства внутренних дел Кахабер Кемоклидзе
photo: The First Chanell
Глава администрации правительства Грузии покинул пост спустя 20 дней после назначения

"Хочу представить нового губернатора Самегрело – Земо Сванети - Георгия Гугучия. Он специалист международного права. У него есть большой опыт работы в государственных структурах. Он работал в министерстве внутренних дел, в Службе государственной безопасности, в министерстве финансов. Является очень опытным кадром. Он из Зугдиди, очень хорошо знаком с регионом, и я уверен, он будет очень успешным губернатором", - заявил Гарибашвили.

Что касается Шида Картли, то на должность нового губернатора в этом регионе премьер Грузии назначил Валериана Мчедлидзе.

"Представляю Вариана Мчедлидзе. Он родом из Гори, имеет опыт работы в государственных структурах. В последнее время он руководил Агентством охраняемых территорий Минсельхоза", - сказал Гарибашвили.

Мчедлидзе заменит на этой должности Георгия Ходжеванишвили, который избран депутатом парламента Грузии и стал членом команды экс-премьера Георгия Гахария.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Правительство Грузии (195)
Теги:
Правительство, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
День полиции 31 мая 2021 года отмечается в Грузии
День полиции в Грузии – фото парада сотрудников МВД
Грузинская полиция отмечает праздник: парад у МВД Грузии - видео
Грузинская полиция отмечает праздник: парад у МВД Грузии - видео
Безработица в Грузии - первые данные 2021 года
Безработица в Грузии - первые данные 2021 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться