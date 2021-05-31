22:26 31 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9922
  • 100 RUB4.4555
  • USD3.2779
Поиск
Георгий Гахария в парламенте

Гахария: соглашение власти с оппозицией содержит репутационные риски

photo : press-service of Giorgi Gakharia
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (454)
63 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/0f/251466567.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210531/251888189/Gakhariya-soglashenie-vlasti-s-oppozitsiey-soderzhit-reputatsionnye-riski.html

Предметом заключенного сторонами соглашения стало политически мотивированное правосудие, считает экс-премьер

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Соглашение "Будущий путь Грузии", подписанное властями и лидерами части оппозиционных партий, содержит репутационные риски для страны, заявил председатель партии "За Грузию", экс-премьер Георгий Гахария на пресс-конференции.

В апреле в резиденции президента Грузии во Дворце Орбелиани "Грузинская мечта" и оппозиция подписали компромиссное соглашение по выходу из политического кризиса, предложенное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Георгий Гахария выступает на презентации своей партии За Грузию
© Sputnik / Alex Shlamov
"Мы не должны жить в хибаре в эпоху небоскребов" – Гахария представил свою партию

"Фактически мы путем амнистии отпускаем людей, которые были задержаны по конкретному обвинению Уголовного кодекса. Тогда, когда у Грузии в ближайшей семи-восьмилетней истории не было понятия "политический заключенный", предметом соглашения стало политически мотивированное правосудие. Не считая тех 43% и репутационных рисков, которые получила страна и правящая партия", - заявил Гахария.

В беседе с журналистами Гахария отметил, что для него была неприемлемой форма задержания лидера главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ники Мелия - штурм офиса. По словам Гахария, это, в первую очередь, ставило под огромный риск государство, создавало серьезные риски "Грузинской мечте" как партии.

"Единственное, чего добилась "Грузинская мечта", тем что сделала и как сделала, это то, что фактически организатор штурма парламента не будет представлен перед судом и правосудие не восторжествует потому, что кейс Мелия стал политически мотивированным. Наши международные партнеры вмешались в тему для того, чтобы ситуация в стране стабилизировалась", - подчеркнул Гахария.

Георгий Гахария покинул правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в феврале этого года. Однако уже спустя месяц анонсировал свое возвращение в политику и стал перетягивать на свою сторону членов и сторонников правящей партии.

Георгий Гахария на презентации своей партии За Грузию
photo : press-service of George Gakharia
Гахария: как и любая партия, мы нацелены на победу на выборах

Причиной отставки бывшего премьер-министра Грузии стали разногласия с руководством партии, в том числе с Ираклием Кобахидзе, из-за сроков задержания лидера главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ники Мелия.

Гахария выступал за перенос срока задержания Мелия, хотя "Грузинская мечта" настаивала на незамедлительном аресте лидера своего главного оппонента.

Из-за отставки Гахария задержание Мелия было отсрочено на несколько дней. А после подписания правящей партией соглашения с оппозицией лидер "Нацдвижения" вышел на свободу.

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария в субботу представил свою партию "За Грузию" и рассказал об основных направлениях ее работы. Основная часть команды – чиновники, ранее работавшие в разных министерствах.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (454)
Теги:
Георгий Гахария, Политика, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
День полиции 31 мая 2021 года отмечается в Грузии
День полиции в Грузии – фото парада сотрудников МВД
Грузинская полиция отмечает праздник: парад у МВД Грузии - видео
Грузинская полиция отмечает праздник: парад у МВД Грузии - видео
Безработица в Грузии - первые данные 2021 года
Безработица в Грузии - первые данные 2021 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться