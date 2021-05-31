Гахария: соглашение власти с оппозицией содержит репутационные риски

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Соглашение "Будущий путь Грузии", подписанное властями и лидерами части оппозиционных партий, содержит репутационные риски для страны, заявил председатель партии "За Грузию", экс-премьер Георгий Гахария на пресс-конференции.

В апреле в резиденции президента Грузии во Дворце Орбелиани "Грузинская мечта" и оппозиция подписали компромиссное соглашение по выходу из политического кризиса, предложенное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Фактически мы путем амнистии отпускаем людей, которые были задержаны по конкретному обвинению Уголовного кодекса. Тогда, когда у Грузии в ближайшей семи-восьмилетней истории не было понятия "политический заключенный", предметом соглашения стало политически мотивированное правосудие. Не считая тех 43% и репутационных рисков, которые получила страна и правящая партия", - заявил Гахария.

В беседе с журналистами Гахария отметил, что для него была неприемлемой форма задержания лидера главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ники Мелия - штурм офиса. По словам Гахария, это, в первую очередь, ставило под огромный риск государство, создавало серьезные риски "Грузинской мечте" как партии.

"Единственное, чего добилась "Грузинская мечта", тем что сделала и как сделала, это то, что фактически организатор штурма парламента не будет представлен перед судом и правосудие не восторжествует потому, что кейс Мелия стал политически мотивированным. Наши международные партнеры вмешались в тему для того, чтобы ситуация в стране стабилизировалась", - подчеркнул Гахария.

Георгий Гахария покинул правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в феврале этого года. Однако уже спустя месяц анонсировал свое возвращение в политику и стал перетягивать на свою сторону членов и сторонников правящей партии.

Причиной отставки бывшего премьер-министра Грузии стали разногласия с руководством партии, в том числе с Ираклием Кобахидзе, из-за сроков задержания лидера главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ники Мелия.

Гахария выступал за перенос срока задержания Мелия, хотя "Грузинская мечта" настаивала на незамедлительном аресте лидера своего главного оппонента.

Из-за отставки Гахария задержание Мелия было отсрочено на несколько дней. А после подписания правящей партией соглашения с оппозицией лидер "Нацдвижения" вышел на свободу.

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария в субботу представил свою партию "За Грузию" и рассказал об основных направлениях ее работы. Основная часть команды – чиновники, ранее работавшие в разных министерствах.

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