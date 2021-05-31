Почему Грузию не пригласили на саммит НАТО

В саммите будут участвовать только страны НАТО, потому что это относительно короткая встреча, которая займет всего один день, заявил генсек альянса

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузию и Украину не пригласили на саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня, так как в нем будут участвовать только страны-члены альянса, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

По его словам, такое решение принято из-за того, что саммит будет довольно коротким, но, возможно, на следующей встрече участие партнеров будет предусмотрено.

"В саммите будут участвовать только страны НАТО, потому что это относительно короткая встреча, которая займет всего один день. Форматов с участием партнеров не будет", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос грузинской журналистки.

Генсек затруднился ответить на вопрос, когда пройдут встречи высокого уровня с партнерами альянса.

Говоря о перспективе членства Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе, Столтенберг напомнил, что "реформы оборонного сектора - лучший способ евроатлантической интеграции" для Украины и Грузии.