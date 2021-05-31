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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посещает Грузию

Почему Грузию не пригласили на саммит НАТО

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Грузия - НАТО (92)
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Sputnik Грузия
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В саммите будут участвовать только страны НАТО, потому что это относительно короткая встреча, которая займет всего один день, заявил генсек альянса

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузию и Украину не пригласили на саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня, так как в нем будут участвовать только страны-члены альянса, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

По его словам, такое решение принято из-за того, что саммит будет довольно коротким, но, возможно, на следующей встрече участие партнеров будет предусмотрено.

Военнослужащий грузинской армии на территории учебного центра Грузия-НАТО JTEC на территории военной базы в Крцаниси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"В саммите будут участвовать только страны НАТО, потому что это относительно короткая встреча, которая займет всего один день. Форматов с участием партнеров не будет", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос грузинской журналистки.

Генсек затруднился ответить на вопрос, когда пройдут встречи высокого уровня с партнерами альянса.

Говоря о перспективе членства Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе, Столтенберг напомнил, что "реформы оборонного сектора - лучший способ евроатлантической интеграции" для Украины и Грузии.

 

Темы:
Грузия - НАТО (92)
Теги:
Йенс Столтенберг, Украина, НАТО, Грузия

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