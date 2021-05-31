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Георгий Гахария на презентации партии За Грузию

Гахария хочет открыть политическое поле Грузии молодому поколению

photo : press-service of George Gakharia
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (455)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210531/251889138/Gakhariya-khochet-otkryt-politicheskoe-pole-Gruzii-molodomu-pokoleniyu.html

Если в Грузии не произойдет изменение политических элит, стране будет сложно идти вперед, считает экс-премьер

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Политическое поле Грузии должно быть открыто для политиков молодого поколения, считает председатель партии "За Грузию", экс-премьер Георгий Гахария.

Гахария уверен, что в том случае, если в Грузии не произойдет изменение политических элит, стране будет сложно идти вперед.

Георгий Гахария выступает на презентации своей партии За Грузию
© Sputnik / Alex Shlamov
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"Вы заметили, что самые перспективные, талантливые молодые ребята почему-то предпочитают работать в частном секторе, бизнес-сфере или в гражданском секторе. Почему? Я много говорил с ними об этом – крайне дискредитирована система политических партий. И так идет с тех старых 90-х. Возможно я ошибаюсь, это мое субъективное мнение, но я глубоко уверен, что политическое поле должно открыться для политиков нового поколения. Именно это означает для меня пропорциональная избирательная система и парламентская демократия", - заявил Гахария.

Гахария уверен, что талантливые молодые ребята с хорошим образованием больше не должны бояться начинать новые инициативы на политическом поле.

Акция протеста против партии Гахария 29 мая 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Молодежные организации устроили акцию против презентации партии Гахария

"Они сегодня предпочитают работать в сферах с защищенной репутацией. Это понятно, но мы должны внести больше политической культуры на поле политических партий, и в это свой определенный вклад внесет и наша недавно основанная партия", - подчеркнул Гахария.

Георгий Гахария покинул правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в феврале этого года. Однако уже спустя месяц анонсировал свое возвращение в политику и стал перетягивать на свою сторону членов и сторонников правящей партии.

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария в субботу представил свою партию "За Грузию" и рассказал об основных направлениях ее работы.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (455)
Теги:
Георгий Гахария, Политика, Грузия

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