Премьер-министр Грузии отправляется с визитом в Турцию

Ираклий Гарибашвили в ходе визита встретится с с президентом Турции с Реджепом Тайипом Эрдоганом и другими представителями турецкого правительства

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправляется 1 июня с государственным визитом в Турцию, сообщает пресс-служба правительства.

В рамках визита Гарибашвили встретится с президентом Турции с Реджепом Тайипом Эрдоганом сначала один на один, а затем в расширенном составе.

Гарибашвили и Эрдоган сделают заявления для журналистов.

Глава правительства Грузии вместе с членами делегации возложит венок к могиле Мустафы Кемаль Ататюрка и оставит запись в Книге памяти в его мавзолее.

В состав грузинской делегации входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.

Как заявил посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава, на встречах в Анкаре будут рассмотрены важные для обеих стран вопросы.

"Несмотря на проблемы, созданные из-за пандемии, между Грузией и Турцией много интересных вопросов. Наши добрососедские и стратегические отношения находятся в динамике. В текущем году состоялось несколько встреч высокого уровня и скоро состоятся встречи разных уровней", – заявил Джанджгава.

Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.

Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в первом квартале 2021 года вырос на 3,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил около 419 миллионов долларов – 15,1% от общего внешнеторгового оборота Грузии.

В минувшем году Грузия и Турция наторговали примерно на 1,6 миллиарда долларов, на 12,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, Турция в 2020 году была главным торговым партнером Грузии.

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