Эрдоган: Грузия - ключ к региональному сотрудничеству

Турция была торговым партнером номер один Грузии на протяжении 14 лет и стороны намерены увеличить товарооборот до трех миллиардов долларов, заявил Эрдоган

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Турция видит в Грузии ключ к региональному сотрудничеству, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в Турцию с государственным визитом во вторник, 1 июня. В состав грузинской делегации входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.

"Мы верим, что можем проводить различные работы, которые укрепят мир и увеличат значение нашего региона. В этом контексте очень важно трехстороннее сотрудничество с Азербайджаном. Мы, Турция, поддерживаем все трехстороннее сотрудничество, будь то Грузия-Азербайджан-Армения или Грузия-Азербайджан-Турция", - сказал президент.

По его словам, Ираклий Гарибашвили является лидером, который хорошо знает Турцию и уже посещал страну, когда занимал пост главы МВД.

Президент подчеркнул важность торговых и экономических отношений между странами для всего региона.

"Турция была торговым партнером номер один Грузии на протяжении 14 лет. Хотя в 2020 году произошло небольшое снижение объема торговли, мы стремимся увеличить объем до 3 миллиардов долларов в кратчайшие сроки. Также ведутся переговоры и консультации по расширению соглашения о свободной торговле", - сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что прилагаются все усилия для увеличения торгового потенциала и расширения таможенного сотрудничества.

"В сфере энергетики, как и во всех других сферах, в Грузию вложены турецкие инвестиции, объем которых составляет 214 миллионов долларов. Мы реализовали большие важные проекты с Грузией, которые полностью изменят облик региона", - сообщил президент Турции.

В свою очередь, премьер Гарибашвили поблагодарил президента за радушный прием и пригласил его посетить Грузию с ответным визитом.

"Мы готовы очень активно работать, сотрудничать и вместе реализовывать множество проектов. Еще раз большое спасибо, мы очень хотим видеть вас в Тбилиси", - сказал Ираклий Гарибашвили.

По словам главы правительства, встреча с президентом Эрдоганом была очень плодотворна.

"Турция на протяжении многих лет является торговым партнером Грузии номер один, и мы совместно реализовали такие важные проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Эрзурум. У нас состоялся очень плодотворный разговор, мы рассмотрели практически все вопросы, связанные с сотрудничеством между нашими странами", - сказал Гарибашвили.

Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.

Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в первом квартале 2021 года вырос на 3,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил около 419 миллионов долларов – 15,1% от общего внешнеторгового оборота Грузии.

В минувшем году Грузия и Турция наторговали примерно на 1,6 миллиарда долларов, на 12,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, Турция в 2020 году была главным торговым партнером Грузии.

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