Первый госвизит премьер-министра Грузии в Турции завершился – итоги

Ираклий Гарибашвили остался доволен итогами своего однодневного визита в Анкару, назвав его "крайне важным"

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Государственный визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Турцию завершился, из Анкары его проводил президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает пресс-служба правительства.

Гарибашвили назвал встречу с президентом Турции плодотворной и очень успешной.

"Это был первый госвизит, который по своему содержанию и характеру имеет очень большое значение. С президентом Эрдоганом мы рассмотрели очень важные вопросы, которые касаются отношений между двумя странами. Также мы рассмотрели вопросы дальнейшего регионального сотрудничества", – заявил Гарибашвили.

По словам Гарибашвили, на встрече было согласовано проведение в этом году встречи совета стратегического уровня. В рамках стратегического совета будут рассмотрены торговые, экономические, энергетические, транспортные и другие вопросы.

На встрече стороны также договорились еще больше увеличить товарооборот, партнерство и сотрудничество, отметил Гарибашвили.

"Президент (Турции) пожелал, чтобы в течение ближайших нескольких лет товарооборот между двумя странами увеличился до трех миллиардов. Это очень важно для нашей страны. Турция является очень важным стратегическим партнером для нашей страны, и я хочу еще раз выразить признательность за сегодняшний день", – отметил Гарибашвили.

По словам главы правительства Грузии, во время визита в Анкару также были рассмотрены вопросы сотрудничества в трехстороннем формате.

"Вы знаете, что у нас очень тесное стратегическое сотрудничество с Азербайджаном и мы очень интенсивно продолжим работу в этом направлении", – отметил Гарибашвили.

Со своей стороны на совместной с премьером Грузии пресс-конференции Эрдоган заявил, что Турция является крупнейшим коммерческим партнером Грузии на протяжении последних 14 лет.

"Мы продолжаем переговоры о расширении нашего соглашения о свободной торговле", – заявил он.

Президент отметил, что Ираклий Гарибашвили – это лидер, который близко знает Турцию, и напомнил, что в этом году отмечается столетний юбилей открытия посольства Грузии, первого постоянного грузинского диппредставительства Турции в Анкаре.

В рамках своего визита в Турцию Гарибашвили возложил венок к могиле Мустафы Кемаль Ататюрк и оставил запись в Книге памяти в мавзолее.

В состав делегации Грузии входили вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и глава администрации правительства Илия Дарчиашвили.

Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.

Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в первом квартале 2021 года вырос на 3,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил около 419 миллионов долларов – 15,1% от общего внешнеторгового оборота Грузии.

В минувшем году Грузия и Турция наторговали примерно на 1,6 миллиарда долларов, на 12,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, Турция в 2020 году была главным торговым партнером Грузии.

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