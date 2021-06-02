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Саломе Зурабишвили и новоизбранный президент Израиля Исаак Герцог

Саломе Зурабишвили поздравила новоизбранного президента Израиля

photo: Salome Zourabichvili / Twitter
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (613)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210602/251911287/Salome-Zurabishvili-pozdravila-novoizbrannogo-prezidenta-Izrailya.html

Президент Грузии пожелала Ицхаку Герцогу, который стал 11-м президентом Израиля, и его стране мира и процветания

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля.

В своем посте в соцсети Twitter Зурабишвили выразила уверенность, что дружеские связи между двумя государствами будут крепнуть и развиваться и дальше.

Католикос Патриарх Всея Грузии Илия Второй
© Sputnik / STRINGER
Католикос-Патриарх всея Грузии призвал молиться за мир в Израиле

"Господин президент, от имени грузинского народа, одного из старейших друзей Израиля, я рада поздравить вас с избранием президентом. Желаю вам и вашей стране мира и процветания. Пусть еще больше укрепятся связи между нашими странами!"

Ицхак Герцог стал 11-м президентом Израиля. Кнессет избрал его тайным голосованием.

Ицхак Герцог первый президент Израиля - сын президента Израиля. Его отец Хаим Герцог был шестым президентом Израиля (1983–1993 гг).

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Темы:
Внешняя политика Грузии (613)
Теги:
Президент Грузии, Израиль, Грузия

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