"Для меня это красная линия" - Ани Миротадзе ушла из "Лело"

Она не изменяет себе - два раза Ани Миротадзе избиралась депутатом парламента от разных партий и оба раза вскоре расставалась с ними

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. В оппозиционной партии "Лело для Грузии" потеря - Ани Миротадзе ушла из нее.

Миротадзе объяснила свое решение тем, что по некоторым вопросам ее личное мнение расходится с позицией партии. Одним из таких вопросов она назвала законопроект об амнистии, который сейчас обсуждается в парламенте и который касается известных событий 20 июня 2019 года. В этот день антироссийское выступление оппозиции переросло в попытку штурма парламента, за чем последовал силовой разгон протестующих, в результате чего пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

"Одной из причин (ухода из партии) стали события 20 июня, что для меня является красной линией. Преступления такого масштаба требуют немного большего внимания со стороны оппозиции. Моя позиция по вопросу была известна и аргументирована как человека, гражданина и политика... Для меня недопустимо амнистировать события 20 июня", - заявила Ани Миротадзе.

На данный момент в парламенте зарегистрированы сразу два варианта законопроекта об амнистии – один разработан большинством, а второй – оппозицией. Версии документов правящей партии и оппозиции немного отличаются, у сторон разное видение самого процесса амнистии.

Оппозиция, в первую очередь, предлагает амнистировать и снять судимости с обвиняемых и осужденных за организацию группового насилия и участие в нем. Среди обвиняемых в этом списке помимо обычных активистов – лидер самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

А для амнистии полицейских, нанесших увечья людям во время разгона акции, оппозиция предлагает получить сначала обязательное согласие на это самих пострадавших.

Кроме того, под амнистию попадут и те, кто во время разгона был задержан за мелкое хулиганство, оказание сопротивления либо за неподчинение сотрудникам полиции.

В версии документа, разработанного большинством, указано, что под амнистию попадают все правонарушители, связаны с акцией протеста у здания парламента с 19 по 21 июня. Единственным исключением станут те, чья вина попадает под определение пыток, нечеловеческого обращения и обращения с унижением чести и достоинства. Также под амнистию не попадут те, кто давал приказ о целенаправленной стрельбе, и те, кто выполнял такой приказ и умышленно нанес вред здоровью людей.

Ани Миротадзе начинала карьеру в печатных изданиях — работала журналистом в газете "Ахали таоба", а затем главным редактором газеты "Тбилисис сиахлееби". Затем вела авторскую передачу на Первом канале Общественного вещателя Грузии, а в 2006 — 2011 годах возглавляла информационное агентство "Пирвели".

После смены власти в Грузии в октябре 2012 года Миротадзе стала депутатом парламента по партийным спискам правящей коалиции "Грузинская мечта". В 2016 году Миротадзе ушла из "Грузинской мечты" в "Национальный форум".

Второй раз она стала депутатом парламента по партийным спискам партии "Лело для Грузии".

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