Пересчет итогов парламентских выборов начинается в Грузии

Итогии выборов в парламент Грузии будут пересчитаны из-за обвинений оппозиции в фальсификации голосования

ТБИЛИСИ, 3 июн - Sputnik. Повторный пересчет бюллетеней на парламентских выборах, прошедших в Грузии осенью 2020 года, начинается 3 июня с 10:00 по местному времени, говорится в сообщении на сайте парламента.

Как заявил глава временной парламентской комиссии Гиви Миканадзе, бюллетени на 20 избирательных участках, определенных методом случайной выборки, будут считать 12 профессионалов, отобранных по тому же принципу в течение двух дней. А процесс пересчета бюллетеней будет транслироваться в прямом эфире.

Миканадзе ознакомил членов комиссии с инструкцией по пересчету бюллетеней и проверки итоговых протоколов голосования участковых избирательных комиссий.

Следственная комиссия была создана в законодательном органе страны 17 февраля по инициативе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в ответ на обвинения оппозиции в фальсификации парламентских выборов.

По обещанию правящей партии, комиссия пересчитает голоса на части участков, и если результаты не совпадут с результатами ЦИК Грузии, в стране будут назначены новые парламентские выборы.

Согласно результатам выборов, правящая партия "Грузинская мечта" получила 90 мест в парламенте Грузии, остальные 60 были распределены между восьмью оппозиционными партиями.

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