В администрации правительства Грузии состоялась церемония встречи премьер-министра Украины

В рамках визита Денис Шмыгаль помимо своего грузинского коллеги встретится также с с председателем парламента Кахой Кучава и Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией II

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Официальная церемония встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялась в администрации правительства Грузии.

Гостя встретил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Во время церемонии были исполнены государственные гимны обоих государств. После этого началась двусторонняя встреча премьер-министров.

После встречи один на один переговоры продолжатся в расширенном формате. Главы правительств двух стран сделают заявления для журналистов.

Гарибашвили пригласил своего украинского коллегу в мае во время встречи премьер-министров, которая состоялась в формате видеоконференции.

В рамках официального визита в Грузию, премьер-министр Украины встретится с председателем парламента Кахой Кучава и Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией II.

Денис Шмыгаль вместе с членами делегации почтит память героям, павшим за единство Грузии и возложит венки к мемориалу на Площади Героев.

Официальный визит премьер-министра Украины в Грузии продлится до 4 июня.

Грузия и Украина установили дипломатические отношения в июле 1992 года. С этого времени между странами было подписано 105 двухсторонних и многосторонних соглашений. Между странами действует режим свободной торговли.

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