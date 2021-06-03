Депутаты от "Единого национального движения" появились в Верховном совете Аджарии

У блока "Национального движения" в Верховном совете Аджарии шесть депутатов – они уже заняли свои места в зале и включились в законодательную деятельность

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Депутаты оппозиционного блока "Единое Национальное движение – сила в единстве" прекратили семимесячный бойкот и вошли в Верховный совет Аджарии.

Выборы в Верховный совет Аджарской автономной республики прошли параллельно с парламентскими выборами 31 октября. Блок "Национального движения" по результатам голосования получил семь мандатов в ВС Аджарии.

Один из семи оппозиционных депутатов Ираклий Чавлеишвили сразу после выборов принял решение войти в Верховный совет Аджарии и заявил о выходе из Республиканской партии, которая входит в состав блока "Единое национальное движение – сила в единстве".

По итогам выборов, в Верховном совете Аджарии у правящей партии "Грузинская мечта" 14 мест из 21.

ЕНД представлено в законодательном органе автономии шестью депутатами. Это Элгуджа Багратиони, Георгий Киртадзе, Гия Абуладзе, Медея Васадзе, Мамули Сурманидзе и Леван Антадзе. Они принимают участие в сегодняшнем заседании ВС, на котором с отчетом выступит министр финансов и экономики Аджарии Джаба Путкарадзе.

Депутация "Национального движения" будет представлена и в парламенте Грузии в воскресенье, 30 мая. Партия объявила о своем решении прекратить бойкот и войти в парламент. При этом оппозиционные депутаты отказываются подписывать так называемый документ президента Европейского совета Шарля Мишеля по выходу страны из политического кризиса.

По словам председателя ЕНД Ники Мелия, решению партии войти в парламент предшествовало турне по регионам Грузии и встречи с избирателями, а также консультации с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в Киеве.

В парламенте Грузии у "Единого национального движения" по итогам выборов 2020 года 33 мандата.

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