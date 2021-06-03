14:21 03 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9238
  • 100 RUB4.3848
  • USD3.2228
Поиск
Первое заседание Верховного совета Аджарии нового созыва 15 декабря 2020 года

Депутаты от "Единого национального движения" появились в Верховном совете Аджарии

© Sputnik / Seyran Baroyan
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (458)
30 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0f/250343546.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210603/251920771/Deputaty-ot-Edinogo-natsionalnogo-dvizheniya-poyavilis-v-Verkhovnom-sovete-Adzharii.html

У блока "Национального движения" в Верховном совете Аджарии шесть депутатов – они уже заняли свои места в зале и включились в законодательную деятельность

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Депутаты оппозиционного блока "Единое Национальное движение – сила в единстве" прекратили семимесячный бойкот и вошли в Верховный совет Аджарии.

Выборы в Верховный совет Аджарской автономной республики прошли параллельно с парламентскими выборами 31 октября. Блок "Национального движения" по результатам голосования получил семь мандатов в ВС Аджарии.

Заседание парламента Грузии. Депутаты
© Sputnik / Alexander Imedashvili
На что может рассчитывать "Национальное движение" в парламенте Грузии

Один из семи оппозиционных депутатов Ираклий Чавлеишвили сразу после выборов принял решение войти в Верховный совет Аджарии и заявил о выходе из Республиканской партии, которая входит в состав блока "Единое национальное движение – сила в единстве".

По итогам выборов, в Верховном совете Аджарии у правящей партии "Грузинская мечта" 14 мест из 21.

ЕНД представлено в законодательном органе автономии шестью депутатами. Это Элгуджа Багратиони, Георгий Киртадзе, Гия Абуладзе, Медея Васадзе, Мамули Сурманидзе и Леван Антадзе. Они принимают участие в сегодняшнем заседании ВС, на котором с отчетом выступит министр финансов и экономики Аджарии Джаба Путкарадзе.

Депутация "Национального движения" будет представлена и в парламенте Грузии в воскресенье, 30 мая. Партия объявила о своем решении прекратить бойкот и войти в парламент. При этом оппозиционные депутаты отказываются подписывать так называемый документ президента Европейского совета Шарля Мишеля по выходу страны из политического кризиса.

По словам председателя ЕНД Ники Мелия, решению партии войти в парламент предшествовало турне по регионам Грузии и встречи с избирателями, а также консультации с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в Киеве.

В парламенте Грузии у "Единого национального движения" по итогам выборов 2020 года 33 мандата. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (458)
Теги:
Единое Нацдвижение, Верховный совет Аджарии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Крепость Петра в Аджарии
Уникальная византийская крепость Петра в Аджарии - фото
Президент Узбекистана проехался за рулем комбайна - видео
Развлечения политиков: президент Узбекистана за рулем комбайна - видео
Коронавирус в Грузии - весна 2021
Коронавирус в Грузии - как прошла весна
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться