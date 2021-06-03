Стратегическое партнерство не просто слова – о чем договорились премьеры Грузии и Украины

ТБИЛИСИ, 3 июн - Sputnik. Грузино-украинские отношения "обречены" на успех, и совместными усилиями мы сможем достичь впечатляющих результатов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге в Тбилиси после встречи со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.

На встрече один на один, а затем и в расширенном составе стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. Особый акцент был сделан на активизации экономического сотрудничества.

"Мы рассмотрели торгово-экономические отношения. Договорились, что необходима активизация в этом направлении. Украина является одним из главных торговых партнеров для Грузии, она входит в топ-десятку, и сегодня мы наметили цель удвоить товарооборот между нашими странами", – заявил Гарибашвили.

Как отметил грузинский премьер, также необходима активизация в направлении транспорта, логистики и других проектов.

"Также хочу отметить важность развития туризма для нашей страны, к нам приезжает очень много туристов из Украины, и мы всегда будем рады принять как можно больше украинских туристов в Грузии", – заявил Гарибашвили.

По словам главы грузинского государства, есть все механизмы для дальнейшего укрепления и без того крепких отношений между двумя странами.

"Так что еще раз хочу подытожить нашу сегодняшнюю встречу. У нас есть абсолютно все механизмы и сильный фундамент для того, чтобы еще больше укрепить и так крепкие отношения, еще больше усилить наши двусторонние отношения и партнерство. Еще раз поблагодарю моего коллегу, моего друга за приезд", – сказал Гарибашвили.

В свою очередь, премьер-министр Украины отметил важность последовательного развития грузино-украинских отношений во всех сферах.

Денис Шмыгаль выразил уверенность, что достигнутые в ходе переговоров соглашения станут импульсом для развития торгово-экономических отношений, совместных инвестиционных, инфраструктурных и логистических проектов, и усилят координацию в сфере туризма и в борьбе с пандемией.

"К сожалению, пандемия коронавируса негативно повлияла на динамику нашей двусторонней торговли. Наш товарооборот в 2020 году сократился на 15,6%. Однако, хочу отметить, что по данным за первый квартал (этого года), он увеличился на 4%, и это очень важно для нас. Для преодоления этих негативных тенденций, мы договорились провести в конце года 10 заседание грузино-украинской межправительственной комиссии экономического сотрудничества", – заявил Шмыгаль.

По его информации, также в ближайшем будущем состоится заседание рабочей группы по вопросам транспорта, энергетики, сельского-хозяйства и туризма.

"У Украины и Грузии есть очень важный транзитный потенциал и поэтому мы договорились, что будем уделять большое внимание совместному развитию международных транзитных коридоров, а также грузовым перевозкам между черноморскими портами наших стран", – отметил украинский премьер.

По его словам, в условиях сложных глобальных вызовов, которые, в первую очередь, связаны с коронавирусом, его визит в Грузию приобретает особое значение.

"Мы видим, что отношения между нашими народами получают еще больший импульс. Это очень важный сигнал для бизнеса и граждан наших стран. Украина и Грузия являются стратегическими партнерами, и это не просто слова. Это подтверждается конкретными делами, фактами и, безусловно, нашим партнерством", – отметил Шмыгаль.

В рамках своего визита Денис Шмыгаль встретится также с председателем парламента и Патриархом Грузии.

Грузия и Украина установили дипломатические отношения в июле 1992 года. С этого времени между странами было подписано 105 двухсторонних и многосторонних соглашений. Между странами действует режим свободной торговли.

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