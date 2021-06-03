"Дело шито белыми нитками": экс-мэр Тбилиси отказался от амнистии

Оппозиционный политик Гиги Угулава становится "завсегдатаем" суда - на этот раз он обвиняется в избиении чемпиона мира по дзюдо

ТБИЛИСИ, 3 июн - Sputnik. Обвиняемый в насилии бывший мэр Тбилиси, оппозиционный политик Гиги Угулава отказался от амнистии – он считает, что стал жертвой организованного преступления.

Дело касается инцидента, который произошел в декабре 2019 года в Тбилисском международном аэропорту. Угулава обвиняется в избиении чемпиона мира дзюдоиста Бадри Гавашелишвили. Вместе с Угулава обвинение предъявлено другу спортсмена – Давиду Паркадзе, которого обвиняют в избиении сопровождающего Угулава другого оппозиционного политика Георгия Габашвили.

Слушание дела состоялись в Тбилисском городском суде в четверг. В начале заседания прокурор Натия Гурули предложила обвиняемому амнистию, однако Угулава заявил, что данное дело было провокацией против него и что он не обвиняемый в нем, а потерпевший, поэтому от амнистии отказывается.

"Это дело шито белыми нитками от начала до конца. Здесь есть политическая подоплека. Я не хочу никакой амнистии. Я знаю, насколько этот суд несправедлив. Амнистия нужна для того, чтобы замять дело. Это системное преступление", - заявил Угулава.

Прокурор в свою очередь заявила, что на то, в чем обвиняется Угулава, распространяется амнистия. Но для этого с одной стороны нужно согласие потерпевшего, а с другой - обвиняемого.

Закон "Об амнистии", который принят парламентом Грузии в январе 2021 года, распространяется на преступления, совершенные до 11 декабря 2020 года, а следовательно и на дело Угулава.

"С учетом того, что обвиняемый сам отказался от амнистии, на сегодняшнем заседании мы не смогли заслушать позицию потерпевшего", - заявила Гурули.

Прокурор подчеркнула, что следствие было проведено объективно и в полном соответствии с законом и были добыты все улики, подтверждающие вину Угулава.

Конфликт произошел в зоне паспортного контроля. Угулава и Габашвили, которые так и не смогли улететь в Ларнаку, заявили, что двое неизвестных парней напали на них и устроили разборку.

По итогам допросов свидетелей следствие пришло к выводу, что жертвами являются Габашвили и один из тех, кого оппозиционеры обвинили в нападении.

В случае подтверждения вины Угулава и второму обвиняемому грозит штраф, либо общественно полезный труд сроком от 120 до 180 часов, или домашний арест от шести месяцев до одного года, или лишение свободы на срок до одного года.

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