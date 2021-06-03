16:51 03 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9238
  • 100 RUB4.3848
  • USD3.2228
Поиск
Георгий Вашадзе и лидеры объединенной оппозиции

В парламенте Грузии появилась еще одна оппозиционная фракция - в ней два Вашадзе

© Sputnik / STRINGER
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламент Грузии (311)
21 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/1b/251583199.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210603/251923036/V-parlament-Gruzii-poyavilas-esche-odna-oppozitsionnaya-fraktsiya---v-ney-dva-Vashadze.html

Ядро фракции составляют представители "Стратегия Агмашенебели" и независимые депутаты, расставшиеся со своими партиями

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. В парламенте Грузии появилась еще одна оппозиционная фракция  - она называется "Группа реформ Шарля Мишеля", об этом заявила лидер "Республиканской партии", депутат Хатуна Самнидзе на брифинге в четверг.

В новую фракцию вошли бывший председатель "Единого национального движения" - независимый депутат Григол Вашадзе, лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе, лидер партии "Гирчи - больше свободы" Зура Джапаридзе, Теона Акубардия и Паата Манджгаладзе (оба "Стратегия Агмашенебели"), независимый депутат Тариэл Накаидзе (после парламентских выборов ушел из "Европейской Грузии"). Фракцию возглавит Хатуна Самнидзе.

Депутаты парламента Грузии от правящей партии Грузинская мечта
© Sputnik / STRINGER
В парламенте Грузии может появиться еще одна оппозиционная фракция

"Во фракцию входят представители трех политических партий - "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи - больше свободы", "Республиканская партия" и независимые депутаты", - сказала Самнидзе.

Первую оппозиционную парламентскую фракцию в парламенте 10-го созыва сформировала партия "Лело" вместе с Саломе Самадашвили и Шалвой Шавгулидзе. Она зарегистрирована под названием "Лело - партнерство для Грузии".

Часть оппозиционных депутатов вошли в парламент после шестимесячного бойкота 27 апреля, предварительно подписав соглашение президента Европейского совета Шарля Мишеля о выходе Грузии из политического кризиса. Позже всех решение о входе в парламент принял и блок "Единое национальное движение - Сила в единстве". 33 депутата партии явятся в парламент на следующей неделе. Не исключено, что и они создадут свою фракцию.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Парламент Грузии (311)
Теги:
фракция, Парламент Грузии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Крепость Петра в Аджарии
Уникальная византийская крепость Петра в Аджарии - фото
Президент Узбекистана проехался за рулем комбайна - видео
Развлечения политиков: президент Узбекистана за рулем комбайна - видео
Коронавирус в Грузии - весна 2021
Коронавирус в Грузии - как прошла весна
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться