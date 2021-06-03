В парламенте Грузии появилась еще одна оппозиционная фракция - в ней два Вашадзе

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. В парламенте Грузии появилась еще одна оппозиционная фракция - она называется "Группа реформ Шарля Мишеля", об этом заявила лидер "Республиканской партии", депутат Хатуна Самнидзе на брифинге в четверг.

В новую фракцию вошли бывший председатель "Единого национального движения" - независимый депутат Григол Вашадзе, лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе, лидер партии "Гирчи - больше свободы" Зура Джапаридзе, Теона Акубардия и Паата Манджгаладзе (оба "Стратегия Агмашенебели"), независимый депутат Тариэл Накаидзе (после парламентских выборов ушел из "Европейской Грузии"). Фракцию возглавит Хатуна Самнидзе.

"Во фракцию входят представители трех политических партий - "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи - больше свободы", "Республиканская партия" и независимые депутаты", - сказала Самнидзе.

Первую оппозиционную парламентскую фракцию в парламенте 10-го созыва сформировала партия "Лело" вместе с Саломе Самадашвили и Шалвой Шавгулидзе. Она зарегистрирована под названием "Лело - партнерство для Грузии".

Часть оппозиционных депутатов вошли в парламент после шестимесячного бойкота 27 апреля, предварительно подписав соглашение президента Европейского совета Шарля Мишеля о выходе Грузии из политического кризиса. Позже всех решение о входе в парламент принял и блок "Единое национальное движение - Сила в единстве". 33 депутата партии явятся в парламент на следующей неделе. Не исключено, что и они создадут свою фракцию.

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