Делегация ПАСЕ встретилась с оппозицией в парламенте Грузии

Представители ПАСЕ обсудили с оппозиционными депутатами планы на проведение реформы судебной и избирательной систем страны

ТБИЛИСИ, 3 июн - Sputnik. Члены мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы проводят встречи в законодательном органе Грузии.

Члены делегации встретились с представителями оппозиции в четверг. Депутаты предоставили гостям информацию о существующей в стране политической ситуации.

Внимание было заострено на реформирование системы правосудия и избирательной системы, которые предусмотрены документом президента Европейского Совета Шарля Мишеля, а также с существующими в этом направлении проблемами.

"Расписанная в документе Шарля Мишеля судебная реформа имеет огромное значение в том, как в будущем будут развиваться политические процессы и имеет значение для того, насколько Грузия исполнит взятые перед Европейским советом демократические обязательства", - заявил оппозиционный депутат, экс-спикер парламента Грузии Давид Бакрадзе.

"Несмотря на конкретное соглашение, расписанное в документе Шарля Мишеля, в Высшем совете юстиции все ровно назначили новых членов, кроме того, власти планируют, чтобы амнистия коснулась всех, в то время, когда соглашением были предусмотрены только дела политзаключенных", - заявил в свою очередь депутат от партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе.

Делегации ПАСЕ находится с визитом в Тбилиси с двухдневным визитом, который начался в среду. В первый день визита с членами делегации встретился председатель парламента Грузии Каха Кучава. Встреча также прошла с членами постояннодействующей делегации парламента Грузии в ПАСЕ. Главной темой рассмотрения были запланированные и текущие в стране реформы.

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