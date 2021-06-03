20:37 03 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9238
  • 100 RUB4.3848
  • USD3.2228
Поиск
Михаил Саакашвили, архивное фото

МИД: Грузия не позволит Саакашвили вмешаться в местные выборы в стране

© AFP / SERGEI SUPINSKY
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Михаил Саакашвили (151)
28 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/03/251058191.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210603/251924972/MID-Gruziya-ne-pozvolit-Saakashvili-vmeshatsya-v-mestnye-vybory-v-strane.html

Саакашвили не оказывает влияние на формирование политики Украины в отношении Грузии, заявил премьер Украины

ТБИЛИСИ, 3 июн - Sputnik. В том случае, если бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вмешается в предстоящие выборы в органы местного самоуправления, то этот вопрос будет обсуждаться с украинской стороной, заявил вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Заявление об этом Залкалиани сделал на фоне официального визита премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Грузию.

Официальная церемония встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Грузии
photo: press-service of the Government of Georgia
Стратегическое партнерство не просто слова – о чем договорились премьеры Грузии и Украины

Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины. Основанная Саакашвили бывшая правящая партия "Единое национальное движение" на данный момент считается самой крупной оппозиционной партией в Грузии.

"Вмешательство в дела другой страны, в том числе нарушение избирательного законодательства, естественно, было неприемлемым. Мы сказали об этом нашему другу и стратегическому партнеру. Этот шаг принят в дипломатической практике", - заявил Залкалиани журналистам.

Как пояснил глава МИД страны, несмотря на то, что в прошлом году Грузия отозвала из Украины своего посла Темура Шарашенидзе для консультаций, контакты и отношения с украинскими коллегами не были прерваны.

Здание Европейского суда по правам человека
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Саакашвили и его соратники против Грузии: Минюст подтвердил наличие дел в ЕСПЧ

Грузия объявила об отзыве своего посла в мае 2020 года после того, как украинский президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины. Шарашенидзе не возвращался в Киев почти год.

"Мы обсуждали, как выйти из этой ситуации. Посол вернулся, и я уверен, что наши отношения будут развиваться все более динамично. Премьер Украины также сделал заявление, что их позиция заключается в том, что Саакашвили не оказывает влияние на формирование политики Украины в отношении Грузии. У него нет такой должности в исполнительной власти, какую пытались предоставить. У него лишь функция советника", - подчеркнул Залкалиани.

Как отметил глава МИД Грузии, главное, чтобы не нарушалось законодательство страны.

"Если он (прим. Саакашвили) вмешается в выборы местного самоуправления, мы обсудим это с нашими украинскими партнерами. Призываю всех уважать законодательство и государственность Грузии", - подчеркнул Залкалиани.

Выборы в органы местного самоуправления пройдут осенью 2021 года. Эти выборы будут иметь особое значение, поскольку от их результатов будет зависеть судьба проведения досрочных выборов, которые на протяжении полугода являются главным требованием оппозиции.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Михаил Саакашвили (151)
Теги:
Украина, Давид Залкалиани, МИД Грузии, Местные выборы, Михаил Саакашвили, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Крепость Петра в Аджарии
Уникальная византийская крепость Петра в Аджарии - фото
Президент Узбекистана проехался за рулем комбайна - видео
Развлечения политиков: президент Узбекистана за рулем комбайна - видео
Коронавирус в Грузии - весна 2021
Коронавирус в Грузии - как прошла весна
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться