МИД: Грузия не позволит Саакашвили вмешаться в местные выборы в стране

ТБИЛИСИ, 3 июн - Sputnik. В том случае, если бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вмешается в предстоящие выборы в органы местного самоуправления, то этот вопрос будет обсуждаться с украинской стороной, заявил вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Заявление об этом Залкалиани сделал на фоне официального визита премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Грузию.

Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины. Основанная Саакашвили бывшая правящая партия "Единое национальное движение" на данный момент считается самой крупной оппозиционной партией в Грузии.

"Вмешательство в дела другой страны, в том числе нарушение избирательного законодательства, естественно, было неприемлемым. Мы сказали об этом нашему другу и стратегическому партнеру. Этот шаг принят в дипломатической практике", - заявил Залкалиани журналистам.

Как пояснил глава МИД страны, несмотря на то, что в прошлом году Грузия отозвала из Украины своего посла Темура Шарашенидзе для консультаций, контакты и отношения с украинскими коллегами не были прерваны.

Грузия объявила об отзыве своего посла в мае 2020 года после того, как украинский президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины. Шарашенидзе не возвращался в Киев почти год.

"Мы обсуждали, как выйти из этой ситуации. Посол вернулся, и я уверен, что наши отношения будут развиваться все более динамично. Премьер Украины также сделал заявление, что их позиция заключается в том, что Саакашвили не оказывает влияние на формирование политики Украины в отношении Грузии. У него нет такой должности в исполнительной власти, какую пытались предоставить. У него лишь функция советника", - подчеркнул Залкалиани.

Как отметил глава МИД Грузии, главное, чтобы не нарушалось законодательство страны.

"Если он (прим. Саакашвили) вмешается в выборы местного самоуправления, мы обсудим это с нашими украинскими партнерами. Призываю всех уважать законодательство и государственность Грузии", - подчеркнул Залкалиани.

Выборы в органы местного самоуправления пройдут осенью 2021 года. Эти выборы будут иметь особое значение, поскольку от их результатов будет зависеть судьба проведения досрочных выборов, которые на протяжении полугода являются главным требованием оппозиции.

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