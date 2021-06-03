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Тбилисский городской суд

Процесс по делу Мелия продолжается: в суде заслушали свидетелей

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (460)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210603/251925002/Protsess-po-delu-Meliya-prodolzhaetsya-v-sude-zaslushali-svideteley.html

Сам Мелия на процессе не присутствует, так как удален из зала заседаний до приговора за споры с судьей

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд на заседании в четверг ознакомился с показаниями свидетелей со стороны обвинения по делу Ники Мелия - лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение".

Мелия обвиняется в руководстве групповым насилием и участии в нем во время штурма парламента Грузии 20-21 июня 2019 года. Материалы следствия против Мелия подкреплены видеозаписями обращения оппозиционера к митингующим: "Я хочу спросить вас, почему мы должны стоять перед парламентом и почему мы не должны быть в здании парламента?"

Портрет Ники Мелия на транспаранте протестующих
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На сегодняшнем cудебном процессе, выступил начальник следственного управления одного из тбилисских отделений полиции Георгий Курдадзе.

"Я помню слова Ники Мелия - давайте ворвемся в парламент. Политики стояли и советовались. После того, как он это сказал, другие заговорили, что мы будем делать после того, как ворвемся. Я точно помню все, что я говорю", - сказал Курдадзе.

Сегодня же на суде выступила одна из главных свидетелей обвинения журналистка Post TV Натия Беридзе. Так же, как Курдадзе, Беридзе заявляет, что лично слышала призыв Мелия ворваться в законодательный орган.

Ника Мелия в офисе ЕНД перед арестом
© AFP / VANO SHLAMOV
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Сам Мелия на процессе не присутствует. Он удален из зала заседаний до приговора за споры с судьей.

Тбилисский городской суд в начале мая изменил меру пресечения Мелия, освободив его из предварительного заключения под залог. Залог в 40 тысяч лари (11,7 тыс. долларов) был внесен 8 мая. Деньги выделил Европейский фонд для демократии (European Endowment for Democracy), перечислив их на счет Ассоциации молодых юристов.

Преступление, которое вменяется Мелия, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (460)
Теги:
Ника Мелия, Тбилисский городской суд, Грузия

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