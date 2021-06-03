Акция с требованием снизить тарифы на газ прошла в Тбилиси

С 1 июня плата за природный газ для 500 тысяч абонентов газораспределительной компании Tbilisi Energy стала на восемь тетри больше

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Представители молодежного крыла оппозиционной "Лейбористской партии" устроили акцию в фойе Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) с требованием снизить тарифы на природный газ.

Молодые люди устроили шумную акцию в фойе офиса комиссии. Они сели на пол и свистели, а также потребовали пропустить их на заседание комиссии, но их остановила охрана. После этого они попытались прорваться войти внутрь силой, но их не пустили за ограждение.

"Когда мы потребовали опубликовать финансовую документацию, на основе которой был пересмотрен тариф, нас просто проигнорировали. Нам не позволили зайти на заседание, не позволили озвучить наши требования", - заявил представитель молодежной организации "Лейбористской партии Грузии" Михаил Кумсишвили журналистам.

Изначально молодые люди озвучили свои требования на заседании Комиссии, в которой им позволили принять участие дистанционно в онлайн-режиме. Однако, по их словам, они так и не услышали от председателя GNERC Давида Нармания реальные причины повышения.

С 1 июня плата за природный газ для 500 тысяч абонентов газораспределительной компании Tbilisi Energy в Тбилиси стала на восемь тетри больше – 53,972 тетри, включая НДС. GNERC пересмотрела тарифы на природный газ для компании 28 мая, обосновав свое решение падением курса национальной валюты Грузии за полтора года.

Tbilisi Energy обслуживает столицу Грузии с 3 мая 2019 года. На сегодняшний день компания обслуживает 1,5 миллиона жителей и имеет 18 тысяч коммерческих абонентов. Это число растет с каждым днем.

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