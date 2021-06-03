22:26 03 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9238
  • 100 RUB4.3848
  • USD3.2228
Поиск
Национальная комиссия по энергетике и водоснабжению СЕМЕК

Акция с требованием снизить тарифы на газ прошла в Тбилиси

© Sputnik / Levan Avlabreli
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (461)
108 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/03/251925261.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210603/251925275/Aktsiya-s-trebovaniem-snizit-tarify-na-gaz-proshla-v-Tbilisi.html

С 1 июня плата за природный газ для 500 тысяч абонентов газораспределительной компании Tbilisi Energy стала на восемь тетри больше

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Представители молодежного крыла оппозиционной "Лейбористской партии" устроили акцию в фойе Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) с требованием снизить тарифы на природный газ.

Молодые люди устроили шумную акцию в фойе офиса комиссии. Они сели на пол и свистели, а также потребовали пропустить их на заседание комиссии, но их остановила охрана. После этого они попытались прорваться войти внутрь силой, но их не пустили за ограждение.

Газовая плита
© Sputnik / Levan Avlabreli
Почему повысились потребительские тарифы на газ в Тбилиси

"Когда мы потребовали опубликовать финансовую документацию, на основе которой был пересмотрен тариф, нас просто проигнорировали. Нам не позволили зайти на заседание, не позволили озвучить наши требования", - заявил представитель молодежной организации "Лейбористской партии Грузии" Михаил Кумсишвили журналистам.

Изначально молодые люди озвучили свои требования на заседании Комиссии, в которой им позволили принять участие дистанционно в онлайн-режиме. Однако, по их словам, они так и не услышали от председателя GNERC Давида Нармания реальные причины повышения.

Давид Нармания председатель Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Тариф на электроэнергию не изменится - обещает глава комиссии

С 1 июня плата за природный газ для 500 тысяч абонентов газораспределительной компании Tbilisi Energy в Тбилиси стала на восемь тетри больше – 53,972 тетри, включая НДС. GNERC пересмотрела тарифы на природный газ для компании 28 мая, обосновав свое решение падением курса национальной валюты Грузии за полтора года.

Tbilisi Energy обслуживает столицу Грузии с 3 мая 2019 года. На сегодняшний день компания обслуживает 1,5 миллиона жителей и имеет 18 тысяч коммерческих абонентов. Это число растет с каждым днем.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (461)
Теги:
Лейбористская партия, Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии, Тарифы на газ, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Крепость Петра в Аджарии
Уникальная византийская крепость Петра в Аджарии - фото
Президент Узбекистана проехался за рулем комбайна - видео
Развлечения политиков: президент Узбекистана за рулем комбайна - видео
Коронавирус в Грузии - весна 2021
Коронавирус в Грузии - как прошла весна
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться