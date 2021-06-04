Тамар Кордзая ушла из Республиканской партии, но не из парламента Грузии

Причиной выхода из партии стало объединение республиканцев в одну фракцию со "Стратегией Агмашенебели" и "Гирчи – больше свободы". Тамар Кордзая продолжит работать в парламенте как независимый депутат

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Депутат парламента Грузии Тамар Кордзая покинула ряды Республиканской партии, так как не приветствует объединение в новую парламентскую фракцию "Группа реформ Шарля Мишеля".

Кордзая шесть лет состояла в Республиканской партии. Она вместе с председателем партии Хатуной Самнидзе попали в парламент десятого созыва по списку блока "Национальное движение – Сила в единстве".

По словам Кордзая, она продолжит парламентскую деятельность как независимый депутат.

"Думаю, что дальнейшее сотрудничество с партнерскими оппозиционными партиями должно было быть продолжено двумя членами Республиканской партии без фракции независимой деятельностью, борьбой и озвучиванием смелых республиканских идей с трибуны парламента", – написала Кордзая на своей странице в соцсети Facebook.

Кордзая призналась, что не согласна с решением партии, но понимает его и желает удачи.

Она уже обратилась к председателю партии Хатуне Самнидзе с заявлением об уходе.

Накануне в парламенте зарегистрирована еще одна оппозиционная фракция – "Группа реформ Шарля Мишеля". В нее входят представители трех политических партий – "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", Республиканская партия и независимые депутаты.

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