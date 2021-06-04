Грузинских политиков в июне ждет "Диалог Жана Моне" - его возглавит депутат Европарламента

Формат Европарламента "Диалог Жана Моне" предусматривает диалог между политическими силами для достижения консенсуса по важным для национальной политики вопросам

ТБИЛИСИ, 4 июн - Sputnik. Депутат Европарламента Виола фон Крамон возглавит "Диалог Жана Моне", предусмотренный соглашением президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Документ "Будущий путь Грузии", предложенный Шарлем Мишелем в качестве компромиссного соглашения между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией, был подписан большинством участников переговоров 19 апреля.

Согласно одному из пунктов соглашения, партии должны позаботиться о создании формата "Диалога Жана Моне" с Европарламентом.

Как сообщила Виола фон Крамон в эксклюзивном интервью Первому каналу, "Диалог Жана Моне" планируется начать в июне.

По словам Крамон, по инициативе Европарламента она возглавит рабочую группу, которая будет работать с грузинскими законодателями для достижения расписанных в соглашении целей. В то же время депутат Европарламента надеется, что она прибудет в Грузию уже в июле и проведет переговоры от имени Европарламента.

"Диалог Жана Моне" — это инструмент, разработанный Европарламентом за мир и демократию, который сочетает в себе парламентскую медиацию и диалог. Формат предусматривает диалог между политическими силами для достижения консенсуса по важным для национальной политики вопросам.

Соглашение президента Европейского совета Шарля Мишеля о выходе Грузии из политического кризиса подписала большая часть оппозиции, за исключением "Единого национального движения" и "Европейской Грузии".

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