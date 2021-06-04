Раскол в Республиканской партии Грузии: на этот раз из партии ушел ее основатель

Сразу два члена Республиканской партии заявили о выходе из нее - депутат парламента Тамар Кордзая и один из основателей и лидеров партии Леван Бердзенишвили

ТБИЛИСИ, 4 июн - Sputnik. Один из основателей и лидеров Республиканской партии Грузии Леван Бердзенишвили ушел из нее.

Причиной тому Бердзенишвили назвал решение нынешнего председателя Республиканской партии Хатуны Самнидзе объединиться в новую парламентскую фракцию под названием "Группа реформ Шарля Мишеля". Бердзенишвили считает данное решение ошибочным.

"Я подтверждаю уход из партии. Фракцию, которая создается в парламенте и председателем которой должна быть Хатуна Самнидзе, я не считаю правильным решением для Республиканской партии. Однако, я оказался в меньшинстве. Партия приняла другое решение", - заявил Бердзенишвили.

Сегодня же стало известно, что ряды Республиканской партии по той же причине покинула депутат парламента Тамар Кордзая. Она состояла в партии шесть лет. Кордзая и Самнидзе попали в парламент десятого созыва по списку блока "Национальное движение – Сила в единстве".

Кордзая продолжит парламентскую деятельность как независимый депутат.

Оппозиционная фракция "Группа реформ Шарля Мишеля" зарегистрировалась в парламенте Грузии в четверг. В нее входят представители трех политических партий – "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", Республиканская партия и независимые депутаты.

Республиканская партия считается одной из старейших партий в Грузии. Она была основана братьями Берденишвили Леваном и Давидом в 1978 году.

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