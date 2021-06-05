Представитель госдепа США посетит Грузию, Армению и Азербайджан

Он встретится с лидерами правительства, оппозиции и гражданского общества в Грузии и обсудит выполнение соглашения от 19 апреля

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США с 6 по 13 июня посетит Грузию, Азербайджан и Армению, говорится на сайте госдепартамента.

В сообщении отмечается, что исполняющий обязанности помощника госсекретаря по Европе и Азии Филип Рикер встретится с лидерами правительства, оппозиции и гражданского общества в Грузии, чтобы обсудить выполнение соглашения от 19 апреля между грузинскими политическими партиями и другие вопросы.

Похожие встречи состоятся в Армении и Азербайджане, там дипломат обсудит карабахское урегулирование.

В апреле глава Европейского совета Шарль Мишель предложил политическим силам Грузии документ по выходу из кризиса, обострившегося после парламентских выборов 2020 года и непризнанием оппозиционными партиями их результатов. Соглашение оказалось приемлемым для правящей партии, а также большей части оппозиционных партий.

Часть оппозиционных депутатов вошли в парламент после шестимесячного бойкота 27 апреля, предварительно подписав соглашение. Позже всех решение о входе в парламент принял и блок "Единое национальное движение – Сила в единстве". В результате 33 депутата партии явятся в парламент на следующей неделе.

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